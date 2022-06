Selena Gomez confiesa que estuvo avergonzada al realizar fotos de “Revival” por estar muy ‘sexualizada’

Selena Gomez expuso lo que sintió cuando realizó la sesión fotográfica para su álbum “Revival”, del 2015, una experiencia que, según dijo, la hizo sentir “avergonzada”. El 16 de junio, la intérprete de “Lose you to love me” participó en una mesa redonda para el canal de YouTube de The Hollywood Reporter, junto con las actrices Amy Schumer, Tracee Ellis Ross, Quinta Brunson, Molly Shannon y Bridget Everett. En ese encuentro, la conversación giró en torno a los desafíos de las mujeres en la industria del entretenimiento.

¿Selena Gomez fue sexualizada?

Fue Amy Schumer, actriz que fue criticada por humillar a Kirsten Dunst en los Premios Oscar 2022, la que se permitió felicitar a Selena Gomez por tener éxito en una industria que la ‘sexualizó desde muy joven’.

La estrella de “Wizards of Waverly Place” calificó todo eso como muy “injusto” y puso un ejemplo concreto en el que sintió pudor.

“Hice la portada de un álbum y estaba realmente avergonzada después de hacerlo. Tuve que trabajar con esos sentimientos porque me di cuenta de que estaban conectados con algo más profundo que estaba pasando. Y fue una elección con la que no estuve necesariamente feliz”, señaló.

Selena Gomez: “No creo que yo fuera esa persona”

En 2015, para el lanzamiento de su quinto álbum, “Revival”, se planificó que Selena Gomez, de 24 años entonces, aparezca desnuda en la portada.

“Simplemente hice cosas que no eran realmente yo. Había presión para parecer más adulta en mi álbum, ‘Revival’. Sentí la necesidad de mostrar piel… Realmente, no creo que yo fuera esa persona”, afirmó en una entrevista con Allure, en 2020.

Ahora, en The Hollywood Reporter, la actriz y cantante de 30 años, quien además es CEO de su marca de maquillaje, Rare Beauty, reconoció que no es “una persona demasiado sexual”.

“A veces me gusta sentirme sexy, pero eso no significa que sea para otra persona. Puede ser para mí”, puntualizó.