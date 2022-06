Kim Kardashian: empresa que le prestó vestido de Marilyn Monroe revela si es que lo dañó

El Met Gala 2022 tuvo a una protagonista que hasta el día de hoy sigue generando polémica por el atuendo que utilizó aquella noche. Se trata de Kim Kardashian, quien asistió a este evento portando el mítico vestido que se había colocado Marilyn Monroe hace más de 50 años cuando le cantó el recordado “Feliz cumpleaños” a John F. Kennedy.

Tras esta ceremonia, diversos portales publicaron una serie de fotos mostrando los daños que la socialité le habría ocasionado a la prenda. De inmediato, las redes sociales estallaron contra la famosa influencer por el ‘deterioro permanente’ que ocasionó contra una de las reliquias más queridas de la cultura popular de Estados Unidos.

Kim Kardashian no ocasionó daños al vestido de Marilyn Monroe

Luego de haber pasado poco más de un mes del Met Gala 2022, la empresa responsable del famoso vestido de Marilyn Monroe, Ripley’s believe it or not!, respaldó a Kim Kardashian mediante un comunicado. En su pronunciamiento, el presidente de dicha firma aclaró que la socialité no ocasionó los daños que en su momento se le achacaron y que la prenda fue devuelta en el mismo estado en el que fue entregada.

“ La caminata de Kim Kardashian por las escaleras del Museo Metropolitano en la Met Gala de este año causó un gran revuelo, pero una cosa que ‘Ripley’s believe it or not!’ puede decir con confianza es que no causó daño al famoso vestido de “Feliz cumpleaños” de Marilyn Monroe, de 1962 ″, iniciaron.

Estos son los daños irreparables en el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian. Foto: Instagram/ Diet Prada

“Desde la parte inferior de los escalones del Met (Museo Metropolitano), donde Kim se puso el vestido, hasta la parte de arriba donde fue devuelto, el atuendo estaba en las mismas condiciones en las que comenzó”, añadieron.

Kim Kardashian evitó responder a las críticas en su contra

A pesar de los ataques, Kim Kardashian no llegó a pronunciarse sobre las condiciones en que habría dejado el vestido de Marilyn Monroe y mediante sus redes sociales compartió sus actividades diarias como acostumbra.