Mon Laferte confesó haber vendido marihuana en su época estudiantil: “Era una chamaca rebelde”

En una reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, Mon Laferte se refirió a su trayectoria artística y también reveló pasajes de su vida personal. Una de esas confesiones involucró su época de escuela, en la que, según comentó, vendía cigarros de marihuana a sus compañeras.

La autora de “Tu falta de querer” recordó las malas experiencias que tuvo en su escuela preparatoria en Chile, pues no le apasionaba el estudio y, adicional a ello, se dedicaba a vender sustancias ilegales.

Mon Laferte relató que tuvo que asistir a un plantel de mujeres en el que aceptaban a muchachas que habían sido rechazadas de todas las instituciones escolares. “Entré a primero, y era un desastre, la verdad. Superdesordenada, no quería estudiar, no iba a clases, vendía marihuana en la escuela. No me atraparon por suerte. Ese año fue horrible, entré a una escuela de mujeres ”, contó la artista a Yordi Rosado.

En su ingreso, Mon quería ganarse el respeto de sus compañeras y para ello, se hizo amiga de la alumna más mayor y más bravucona del recinto. La joven, que tendría alrededor de 25 años, se dedicaba a vender sustancias ilegales, pero principalmente cannabis.

Mon se convirtió en la dealer de su colegio: ¿cómo lo hizo?

En ese entonces, la muchacha le ofreció a Mon ser quien suministrara los porros en el plantel y, a cambio, le daba una parte de sus ganancias.

“Me dijo: ‘tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje”, indicó.

“Yo guardaba los churros en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde”, agregó.

La famosa de 39 años aseguró también que vender drogas le sirvió para evitar ser fastidiada por otras estudiantes del centro estudiantil. Además, con el dinero podía aportar con los gastos en casa.

Mon Laferte sufrió cáncer de tiroides

Más adelante, la cantante chilena nacionalizada mexicana relató un pasaje poco conocido de su vida a Yordi Rosado. Resulta ser que, en el 2010, Mon Laferte fue diagnosticada con cáncer de tiroides, padecimiento que casi termina con su carrera musical.

