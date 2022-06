Guillermo Dávila dará concierto en Lima e invita a su hijo Vasco: “Encantado de que pueda asistir”

Guillermo Dávila deleitará al público peruano con sus mejores canciones, pues brindará un concierto este sábado 25 de junio. El compositor venezolano tuvo una mediática participación en “La voz Perú” como entrenador. Igual de sonada fue la relación que mantuvo con Vasco Madueño, su hijo peruano.

El intérprete de “Solo pienso en ti” y “Cuando acaba el amor” aprovechó en dar a conocer su deseo de encontrarse con el joven, fruto de su romance con Jessica Madueño. No obstante, evitó explayarse por la decisión de su hijo, quien no desea ser reconocido legalmente por él.

“Estoy muy a la expectativa a que Vasco vaya a algún concierto, estaría encantado que pueda asistir y que podamos compartir algo así. Sería genial” , señaló en diálogo con otro medio local.

En esa línea, al ser consultado si invitaba públicamente a Vasco Madueño a su próxima presentación, el cantante asintió; sin embargo, acotó que no desea presionarlo o que se sienta obligado a hacerlo.

“Desde luego, pero él tiene que sobre pesar o tiene que calibrar qué es lo que realmente quiere hacer. No quiero que sienta compromiso de ningún tipo por mi parte, no deseo que se sienta obligado a ir a un evento, de repente no quiere ir y lo respeto”.

Guillermo Dávila tras negativa de Vasco Madueño en ser reconocido por él: “Yo estoy a la espera”