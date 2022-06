Sami, hija de Charlie Sheen y Denise Richards, abre su cuenta de OnlyFans

Sami Sheen, la hija de los actores de Hollywood Denise Richards y Charlie Sheen, sorprendió al anunciar el lunes 13 en Instagram que abrió una cuenta en OnlyFans, el popular sitio de entretenimiento para adultos por suscripción.

La noticia no fue bien recibida por el actor de “Two and a half men”, quien envió un comunicado a Us Weekly para informar que no toleraba el comportamiento de la joven.

13.6.2022 | Publicación de Sami Sheen anunciando su cuenta de OnlyFans. Foto: captura Instagram

¿Qué dijo Charlie Sheen sobre el OnlyFans de su hija?

En su mensaje, Charlie Sheen, de 56 años, subrayó: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre”. El protagonista de “Anger management”, aparentemente, intenta responsabilizar a Denise Richards, de quien se divorció en 2006, por las acciones de Sami Sheen, quien cumplió 18 años el último 9 de marzo.

“No apruebo esto, pero, como no puedo evitarlo, la insté a mantenerlo elegante, creativo y no sacrificar su integridad”, afirmó.

Charlie Sheen y su hija Sami Sheen. Foto: Instagram

¿Qué dijo Denise Richards sobre el OnlyFans de su hija?

Por su parte, Denise Richards, recordada por su papel en “Starship troopers”, declaró a Page Six que no importaba dónde viva su hija porque ella ya era legalmente adulta.

“Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, expresó.

¿Qué dijo Sami Sheen sobre su madre, Denise Richards?

La hija de Charlie Sheen y Denise Richards ha sido materia de titulares en setiembre de 2021, cuando decidió abandonar la escuela, además de cuestionar públicamente a su madre en un video de TikTok al decir que vivía en un “hogar abusivo”.

“Hoy hace un año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba a mí misma, pasaba días sin comer ni dormir, estaba locamente deprimida, odiaba la escuela, etc.”, manifestó.

En la misma publicación, anunció que se iría a vivir con su padre, Charlie Sheen. Sin embargo, meses después se conoció que había vuelto a la casa de su madre, a quien dedicó un cariñoso mensaje en mayo por las celebraciones del Día de la Madre.

“Te amo mucho, mamá. No tienes idea de lo agradecida que estoy de tenerte en mi vida”, afirmó Sami Sheen.