Así se ve ahora el vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó para la Met Gala

Kim Kardashian y Marilyn Monroe tienen algo en común y no se trata de un detalle positivo. La empresaria, quien ya había generado controversia al afirmar que no quería una relación seria con Pete Davidson, ha sido criticar por dejar daños irreparables en el vestido que usó la icónica actriz la noche en la que se celebró el cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1962. Entérate de cómo luce la famosa prenda actualmente.

¿Qué dijo el diseñador del vestido de Marilyn Monroe sobre Kim Kardashian?

Cuando se supo que Kim Kardashian usaría el famoso vestido de Marilyn Monroe para la última edición del Met Gala 2022, diferentes figuras internacionales de la industria de la moda salieron a manifestarse. Además del rotundo rechazo por parte del Consejo Internacional de Museos, el mismo creador de esta pieza, Bob Mackie, opinó públicamente.

“Pensé que era un gran error. Era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y se hizo por ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido”, aseguró el artista cuando fue consultado por Entertainment Weekly.

Esta es el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian en la alfombra roja del Met Gala 2022. Foto: Vogue

Así luce la icónica prenda en la actualidad

“Kim Kardashian no debió usar el vestido de Marilyn Monroe”, es la posición de varios expertos de moda. Uno de ellos es el coleccionista Scott Fortner, quien señaló, según la plataforma Diet Pradam, que la prenda en cuestión “muestra rasgaduras a lo largo del cierre trasero e incluso le faltan cristales y lentejuelas, algunas quedaron colgando de un solo hilo”.

Este medio también señaló que los encargados estaban enterados de los posibles perjuicios que traería el uso del vestido en un evento público y todos los inconvenientes que tuvo la exesposa de Kanye West para llevarlo puesto. “Kim no podía caber en el vestido, lo que llevó a que Ripley le negara el permiso para usarlo. Pero la estrella de la realidad admitió con orgullo que perdió 16 libras para poder usar el icónico vestido en la alfombra roja, lo que provocó la indignación del público y los expertos por igual”, informó.

Estos son los daños irreparables en el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian. Foto: Instagram/ Diet Prada

Asimismo, se ha hecho viral un video en el que se ve cómo varias personas atienden a Kim Kardashian al momento de vestir esta joya de la moda. En el corto, se demuestra que la socialité forzó las telas y aplicaciones para poder lucirlo en el evento.

Lili Reinhart criticó a Kim: “¿Todo para caber en un maldito vestido?”

Kim Kardashian no solo fue criticada por usar la icónica prenda, sino por lo que hizo para poder vestirlo. La actriz Lili Reinhart no pudo contener su indignación al enterarse de la dieta estricta que habría hecho la empresaria para tener el permiso para lucir la pieza de Marilyn Monroe: “Caminar en una alfombra roja y hacer una entrevista diciendo lo hambrienta que estás... porque no has comido carbohidratos en el último mes... ¿todo para caber en un maldito vestido?”.