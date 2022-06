Gerard Piqué sigue en el ojo de la tormenta luego de su reciente separación con Shakira, con quien llevaba 12 años de relación y, producto de su amor, tuvo dos hijos: Sasha y Milán. Ante el comunicado oficial de la colombiana, aumentaron los rumores de una supuesta infidelidad del futbolista, pues los medios españoles recordaron que su romance con Núria Tómas también habría finalizado por el mismo motivo.

Como se recuerda, la actriz dio por terminada su historia de amor con el deportista luego de que se especulara que le fue desleal con la intérprete de “Antología”. A pesar de que nunca reveló las razones de su ruptura, la empresaria reapareció en su cuenta de Instagram para asegurar que no hablará de su relación sentimental con el integrante del FC Barcelona en su serie próxima a estrenar.

¿Actriz hablará del futbolista en su bioserie?

La española indicó que no hará mención de su romance con el futbolista; sin embargo, aclaró que ella puede referirse al tema cuando ella quiera, ya que el defensa fue parte de su vida hace unos años.

“Hablo dos minutos solo en un capítulo, que es el primero, dentro de un contexto donde hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. (Gerard Piqué) forma parte de mi vida y yo formo parte de la suya, y por eso se habla a nivel público, pues él forma parte de la mía y yo puedo hablar cuando quiera y donde quiera, pero no lo he hecho nunca”, aseveró.

Núria Tómas comentó la separación de Piqué y Shakira

En el mismo video compartido en redes sociales, la modelo expresó que no sabía nada sobre lo ocurrido entre Gerard Piqué y Shakira porque se encontraba en la última semana de su segundo embarazo.

Núria Tomás habló sobre la separación de Piqué y Shakira. Foto: Nuria Tomás/Instagram.

“El estreno de mi serie ha coincidido con la noticia de mi expareja. Ni yo sabía lo que estaba pasando. Yo me estaba preparando y estaba dejándolo todo cerrado para poder parir tranquila”, señaló.