La artista chilena naturalizada mexicana Mon Laferte se ha convertido en una referente internacional muy reconocida por su gran talento, su melodiosa voz y su apoyo para causas sociales de vital importancia.

Sin embargo, el camino a la cima no le ha resultado nada fácil, ya que desde pequeña tuvo que atravesar varios problemas como acoso, depresión, abandonar su natal Chile y padecer enfermedades que pusieron en riesgo su carrera musical y su vida.

Mon Laferte cuenta que el cáncer de tiroides afectó su carrera

En entrevista con Yordi Rosado, la autora de “Amárrame” contó que, en 2010, fue diagnosticada con cáncer de tiroides tras pasar una época con salmonela y casi deja de cantar por ello.

Esto ocurrió un par de años antes de que lanzara su primer álbum musical que incluye los éxitos “Tu falta de querer” y “Amor completo”.

Así lo reveló la artista al conductor de YouTube. En ese entonces, Mon Laferte cantaba en las estaciones del metro y llenaba teatros, tenía 26 años y ya radicaba en México.

“ Empecé a tener problemas con la voz, fui al doctor y me dijeron: ‘Resulta que tienes un cáncer ahí que te está apachurrando todo; entonces, hay que operarte ’”, relató.

Pese a que en un inicio los doctores le indicaron que podía dejar de cantar para siempre, ella trató de buscarle el lado positivo al asunto. “Yo decía: ‘Si no puedo cantar, hago otra cosa; puedo aprender a tocar el piano’”, contó.

Para su buena suerte, la cirugía resultó exitosa y, hoy en día, la seguimos escuchando, llenando estadios y alegrando los corazones de centenas de personas.

¿Qué le pidió Mon Laferte a sus doctores?

“Salió todo bien afortunadamente. Estuve un tiempo sin cantar. Tuve un tratamiento, lo que conlleva tener una operación así”, enfatizó la cantautora.

Más adelante, la artista de 39 años detalló que minutos antes de que inicie la operación, le hizo un pedido a sus doctores: “ Yo les decía: ‘Si no puedo volver a cantar, no me despierten ’”, sostuvo entre risas la intérprete.

Mon Laferte celebra su doble nacionalidad

La cantante de “Amor completo” ha demostrado el gran cariño que le tiene a México, desde su vestimenta hasta las letras de sus canciones. En ese sentido, Mon laferte celebró que las autoridades le aprobaran tener nacionalidad mexicana.

De esta manera, la artista logró hacerse con dos nacionalidades: chilena y mexicana. Así lo dio a conocer bastante emocionada en sus plataformas digitales. “Llevo 15 años en México, tengo un hijo mexicano, mi pareja es mexicana. Pero esto es hermoso, es la cereza del pastel”, contó.