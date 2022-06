Junio es el mes en que la comunidad LGBTIQ+ celebra su diversidad y la libertad de poder expresarse. Las celebraciones finalizan con una icónica marcha el día 28 para demostrar la lucha por sus derechos y por superar los prejuicios y la homofobia. Famosos como Lele Pons vienen conmemorando dicha fecha anticipadamente, ya que, aparte de ser aliada, su padre es abiertamente homosexual y por ello le dedicó un mensaje.

“Feliz Mes del Orgullo. Mi padre es gay y estoy orgullosa de tener el padre más increíble del mundo. Papi, eres mi mejor amigo y el ser humano más extraordinario, soy tan afortunada de tenerte como mi padre. Te amo”, escribió Lele Pons en sus redes sociales.

Lele Pons habló sobre la orientación sexual de su padre en su documental. Foto: Lele Pons/Instagram

Lele Pons reveló cómo supo que su padre es gay

Como se sabe, la pareja de Guaynaa dio a conocer la orientación sexual de su padre, Luis Pons, en su documental “The secret life of Lele Pons”, en el que muestra detalles de su vida privada.

“Me enteré de que mi padre era gay cuando era pequeña. Al principio, fue duro para mí. Fue duro porque me tuve que repetir que él era gay hasta que lo asimiló mi cabeza”, dijo en un comienzo.

La venezolana admitió que atravesó difíciles momentos para procesar la homosexualidad de Luis Pons. (Foto: Instagram)

Luego, recordó cómo su progenitor se lo contó. “Cuando mi padre me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Yo me sentía como ‘ok, eres gay, pero quiero entender qué sentiste y te hizo decidirte casarte con mi madre’. Es lo que quería entender”, precisó.

En la actualidad, ambos tienen una relación muy cercana. Tanto su padre como su madre la apoyan incondicionalmente y también la cuidan, pues la influencer fue diagnosticada con el trastorno obsesivo-compulsivo conocido como el síndrome de Tourette. La venezolana narró que lleva una década haciendo frente a su condición.

Lele Pons en Instagram

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo?

El origen de esta fecha es para conmemorar los disturbios en una discoteca clandestina llamada Stonewall en Estados Unidos, donde acudían secretamente miembros de la comunidad LGTBIQ+ en los años 60. Cansados del abuso policial, del maltrato físico, decidieron alzar la voz, y marcaron el 28 de junio como la fecha del inicio del movimiento de liberación para luchar por sus derechos.

Integrantes de colectivos de la comunidad LGBT se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado de Jalisco en la ciudad de Guadalajara (México). Foto: EFE

Sin embargo, desde que inicia el mes de junio, miembros de la comunidad empiezan a celebrar y lucir orgullosos los colores de la bandera LGBTIQ+, la cual es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexuales, queer y más identidades diversas.