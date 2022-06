Amber Heard se pronunció por primera vez después de quel juicio que le entabló su exesposo Johnny Depp por difamación. Durante una entrevista exclusiva con el medio “Today”, la protagonista de “Aquaman” se mostró inconforme con el veredicto que dio el jurado al final del proceso legal.

Ante la sorpresa de muchos, la actriz y modelo estadounidense mencionó que el jurado se vio influenciado por la popularidad de su expareja. “No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico” , afirmó en la entrevista que se transmitió este lunes 13 de junio.

¿Qué dijo Amber Heard sobre los ataques en su contra?

Respecto a los ataques que han surgido en su contra, Amber Heard fue clara y acotó que esto no le preocupa en absoluto.

“No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”, aseveró.

“Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa, no puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”, sentenció.

Johnny Depp y Amber Heard en medio de su juicio por difamación. Foto: AFP

Durante el mediático juicio, Johnny Depp recibió un masivo apoyo en redes sociales, principalmente en Tiktok. Al 3 de junio último, el hashtag #justiceforjohnnydepp tenía cerca de 20.000 millones de visitas en dicha plataforma, mientras que #justiceforamberheard solo alcanzaba los 80 millones.

Veredicto tras juicio de Jonny Depp y Amber Heard

Como se recuerda, el jurado a cargo dictaminó que Amber Heard sí difamó a Johnny Depp, por lo que ahora deberá pagarle 10 millones de dólares como reparación de daños y perjuicios. Por su parte, el actor tendrá que darle a Heard 2 millones de dólares debido a que también se determinó que él difamó a la actriz a través de su abogado.