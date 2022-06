Azafata de eventos señalada como amante de Gerard Piqué se pronuncia: “No lo conozco”

El último 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron que le pusieron fin a su relación sentimental después de 12 años. En medio de aquel anuncio, se especuló que la ruptura habría surgido a causa de una infidelidad del futbolista del Barcelona con una joven menor que él. Es por ello que muchos empezaron a preguntarse quién sería la supuesta amante.

Tras estos rumores, el periodista Emilio Pérez de Rozas aseguró a la revista Cuore que el español estaría saliendo con una mujer de 25 años. Por otra parte, las presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez, del programa “Las mamarazzis”, detallaron que la joven “es rubia” y “tiene unos pómulos muy marcados”; asimismo, indicaron que ella las había bloqueado de Instagram.

Posteriormente, una joven con las características antes mencionadas conversó con el programa “Socialité”, del canal Telecinco, y descartó completamente conocer al zaguero central.

Shakira todavía conserva fotos y emotivos mensajes dedicados a Gerard Piqué en redes sociales. Foto: ShakiraFans/Instagram

¿Qué dijo la azafata de eventos señalada como amante de Piqué?

De acuerdo con el medio Marca, la mujer de iniciales C. M. declaró lo siguiente: “Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada ; me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”.

Tras ello, agregó: “No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho , cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”.

¿Shakira contrató detectives para vigilar a Piqué?

De acuerdo a información proporcionada por el programa “El gordo y la flaca”, la intérprete de “La Tortura” habriá contratado a un grupo de investigadores para que sigan los pasos del futbolista español.

Además, los datos recolectados ya estarían en manos de Shakira, quien ha preferido matener esta noticia lejos de las cámaras. En las imágenes recolectadas, se vería a Piqué en comprometedoras situaciones con una mujer.