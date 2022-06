Shakira celebra los más de 100 millones de vistas de “Te felicito”: “Los mejores fans del mundo”

No todo es tristeza. En las últimas semanas, Shakira acaparó los titulares por su separación de Gerard Piqué, esta polémica hizo que muchos de sus seguidores apunten a su más reciente estreno “Te felicito”, debido a que la letra de la canción estaría dedicada al futbolista, según se rumoreó.

Por ello, este hit, que se ha convertido en todo un himno para los temas de desamor, ha logrado un gran éxito al superar las 100 millones de visualizaciones en YouTube.

Shakira emocionada por el éxito de “Te felicito”

A través de sus redes sociales, Shakira agradeció a todos sus fanáticos por convertir esta canción, que comparte con Rauw Alejandro, en todo un hit.

“Me acaba de contar mi equipo que el video de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas. ¡Son los mejores fans del mundo! ¡Gracias por tanto apoyo y cariño!”, escribió en su Instagram.

Publicación de Shakira. Foto: Instagram

¿Shakira le dedicó “Te felicito” a Piqué?

Ante los rumores de una crisis en la pareja, muchos se han preguntado si la reciente canción de Shakira, “Te felicito”, estaría inspirada en su situación actual con Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, reza la primera parte del tema en controversia.

El día que Shakira cambió la letra de “Inevitable” para dedicársela a Piqué

En el 2011, en pleno concierto, Shakira sorprendió a todos sus fans al cambiar la letra de su emblemática canción “Inevitable” para dedicársela a Gerard Piqué.

La letra original dice: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”. Sin embargo, ya en el recital, la colombiana la cantó de la siguiente manera: “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (...) No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol”.