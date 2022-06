Laura Bozzo será reemplazada por Gaby Crassus para conducir programa en Imagen Televisión

Este 8 de junio, Gaby Crassus se unió a Imagen Televisión para conducir el programa “Asuntos de Familia”. Laura Bozzo iba a ser la conductora oficial de este espacio televisivo; sin embargo, perdió la oportunidad tras alargar su participación en “La casa de los famosos 2″, reality que es trasmitido por Telemundo. Gaby se mostró muy emocionada por este nuevo proyecto y reveló en una entrevista que este formato se estrenará el 13 de junio a las 6:00 p.m.

“Quiero dar las gracias a Imagen. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida, me siento bendecida de formar parte ahora de esta gran familia que es Imagen, gracias”, manifestó la venezolana. Asimismo, el presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante mencionó que actualmente la relación entre Imagen Televisión y Bozzo está en peligro.

“Es la nueva conductora del espacio que sustituye a la señora Laura Bozzo. Yo no tengo idea de qué sucedió con Laura y a mí no me corresponde saber o no saber la relación que tiene Laura con la empresa, pero a partir del próximo lunes estará Gaby Crassus ”, aseguró.

Laura Bozzo no la pasa nada bien en “La casa de los famosos 2″

La presentadora de televisión Laura Bozzo se quiebra en la “La cada de los famosos 2″ luego de recibir indirectas por parte de sus compañeros sobre su edad.

“Me hacen sentir mal, me entienden”, mencionó la abogada peruana. Ante lo sucedido, algunos compañeros de la casa no dudaron en consolarla.

Laura Bozzo y su inicio en la televisión peruana

Según lo afirmado por Laura Bozzo, comenzó en la televisión cuando fue invitada por Ricardo Belmort a una entrevista en el canal RBC. El alcalde de Lima, de ese momento, le comentó que tenía todas las capacidades para convertirse en presentadora de un programa.