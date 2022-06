Fernando del Solar le da el último adiós a su padre: “Siempre vivirás en mí”

Fernando del Solar está de luto. El conductor confirmó este domingo 12 de junio, a través de su cuenta oficial de Instagram, el fallecimiento de su padre, Norberto Cacciamani. Mediante una publicación expresó su sentir sobre la pérdida que atraviesa.

Fernando del Solar sobre el fallecimiento de su padre

El conductor argentino se mostró conmovido por el deceso de su progenitor y compartió un video con fotografías de momentos que vivió junto a Norberto. Fernando del Solar precisó que su padre dejó este mundo hace unas horas, pero no reveló las causas.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas, papá! Siempre vivirás en mí. Te amo”, escribió el expresentador de “Hoy” y “Venga la alegría”.

El programa “Venga la alegría” manda sus condolencias

Por su parte, el programa “Venga la alegría” envió las condolencias a su excompañero de conducción. “Pronta resignación. Muchos abrazos a Fernando del Solar, una pérdida sin duda irreparable, pero el amor que siempre su padre le dejó se queda aquí, que es lo importante”, expresó Olga Mariana Mafud.

Además, la conductora reafirmó la gran fortaleza del argentino y recordó los momentos que atravesó para superar su enfermedad. “Y recordar que Fernando del Solar ayer platicaba también, en este especial de ‘La academia’, su paso por el reality que fue tan importante y cómo él atravesó una dura enfermedad, mientras —sin quitar lo profesional que es— siguió adelante, gala a gala, concierto a concierto”, finalizó.