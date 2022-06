El país entero se paralizará este lunes 13 de junio cuando la selección peruana enfrente a su similar de Australia en la ciudad de Doha por el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Y en los días previos a este trascendental encuentro, diversos famosos nacionales e internacionales han manifestado su apoyo al equipo blanquirrojo. Mediante sus redes sociales enviaron mensajes para los fanáticos de la oncena de Ricardo Gareca.

Este cotejo es bastante esperado por todos los peruanos, por lo que el Gobierno decidió decretar feriado para las instituciones públicas en todo el territorio. El combinado patrio busca llegar a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Chris Pratt

El protagonista de “Guardianes de la galaxia” y “Jurassic World” ha sido tal vez la figura internacional que más sorprendió tras su apoyo a la selección peruana. El actor conversó con el periodista Maykoll Calderón y afirmó ser un fanático de la blanquirroja, tal como lo hizo cuatro años atrás para Rusia 2018.

“Perú, soy yo de nuevo, son mi equipo de fútbol favorito. Solo falta un partido, creo en ustedes. Lo pueden conseguir. Apoyo a Perú. Venceremos y lograremos el objetivo. ¡Vamos!”, indicó.

Jero Freixas

El actor y youtuber se ha ganado el cariño de los peruanos luego de protagonizar un emotivo clip en sus redes sociales alentando a Perú, previo al duelo por el repechaje. El argentino se ha caracterizado por ser un futbolero nato y hasta hace poco celebró haber sido seguido en sus plataformas por el propio Lionel Messi.

“Te puedo decir que me parece mucho que estés así por Perú. No es Argentina, no es Independiente, es Perú”, inició su esposa en dicho video.

“¿No vas por Perú?”, respondió. “¿No quieres que Perú llegue al Mundial? Es Perú, nuestros hermanos peruanos. El ‘Tigre’ Gareca, Machu Picchu. Quiero ser un peruano más”, precisó.

Luis Fonsi

El autor de uno de los temas más escuchados de la historia también se sumó a la fiebre de la selección peruana. Luis Fonsi calentó no solo el Perú vs. Australia, sino también el concierto que llevará a cabo en Lima, dejando un mensaje de apoyo al equipo nacional.

“Mi gente, Luis Fonsi por acá, deseándole muchos éxitos y buenas vibras a la selección de Perú. Éxitos, mi gente linda. ¡Perú!”, indicó el puertorriqueño, quien se ganó rápidamente el agradecimiento del público nacional.

Noel Shajris

El exvocalista de Sin bandera dará un concertó en Lima solo dos días después del repechaje entre Perú y Australia, por lo que decidió respaldar al seleccionado dirigido por el ‘Tigre’. El vocalista nacido en argentina dejó unas sentidas palabras a los integrantes de la Bicolor.

“Este 13 de junio no tengo la menor duda de que vamos a llevar ese ceviche a Qatar. Perú va a estar en Qatar, no tengo la menor duda; los muchachos y todo el grupo técnico con el team de Gareca, todos se lo merecen, están haciendo un trabajo maravilloso, y Qatar no sería lo mismo sin Perú, sin este país tan bello que he aprendido a amar tanto a través de los años. ¡Vamos, Perú!”, señaló.

Muñecas de la Havana

Esta agrupación que recientemente llegó al Perú se declaró rápidamente hincha de la selección nacional a puertas de este trascendental encuentro. Las chicas dijeron que Gianluca Lapadula es su preferido, y le mandaron muchas vibras antes de lo que será el lunes 13 de junio.

Las Muñecas de la Havana se presentará en Rústica en los próximos días. Foto: prensa Rústica

“Es la primera vez que estamos acá. Nos llena de alegría porque nos están recibiendo de la mejor manera. Nosotros somos hinchas del Perú y ahora que se juega la clasificación al Mundial Qatar (contra Australia), le mandamos todas las vibras. ¡Vamos, Lapadula!, a quien admiramos”, indicaron para la prensa.