Karol G se molestó por fanáticos sentados en su concierto y retó a sacarlos

Acostumbrada a que sus fanáticos bailen emocionadamente sus canciones, Karol G se molestó cuando notó que tres personas de la audiencia se encontraban sentados distraídos por sus celulares.

Karol G no soportó que tres de sus fanáticos desentonaran en su concierto. Foto: Getty Images.

El enojo de la ‘Bichota’

En un video que ya se hizo viral en redes sociales, se observa a la ‘Bichota’ detener momentáneamente uno de sus conciertos para enfrentar a los individuos que desentonaban en su show.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono? No... Eso probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero ¿en el concierto de Karol G y en palco? Hágame el favor”, sentenció la intérprete.

El apoyo del público a Karol G

Luego de esas palabras, el público ovacionó a la cantante y ella siguió hablando en tono retador, dirigiéndose particularmente hacia una joven.

“No me haga sacarla de aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos (…), no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota”, agregó Karol G.

En redes sociales, los usuarios aplaudieron la actitud de la intérprete de “El makinon” por confrontar a las personas que estaban sentadas en su concierto y no pararse a cantar o bailar, pues ese es el objetivo de asistir a un concierto de reguetón.