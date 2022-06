Justin Bieber atraviesa un difícil momento debido a que fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una extraña enfermedad que le ha causado parálisis facial. Ahora, el cantante y esposo de Hailey Baldwin se ha alejado de los escenarios y de su gira mundial de manera indefinida. En esta nota te contamos qué pasó con él y de qué trata el mal que lo aqueja.

¿Qué dijo Justin Bieber sobre su enfermedad?

Fue el propio Justin Bieber quien confirmó que está llevando tratamiento médico para contrarrestar los síntomas del síndrome de Ramsay Hunt. Muchos de sus fans se han preocupado por su estado de salud, pues aún desconocen de las consecuencias de la enfermedad.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado. Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo el intérprete de “Baby” al mostrar cómo el lado derecho de su rostro no se puede mover.

El síndrome de Ramsay Hunt: qué es

El síndrome de Ramsay Hunt, también llamado herpes zóster ótico, es causado por el mismo virus que la varicela. La causa principal es cuando “un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de los oídos”, según explica el portal especializado Mayo Clinic.

“Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse”, agrega. “Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede provocar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado”, añade la información médica.

Justin Bieber. Foto: Instagram Justin Bieber

Ramsay Hunt: síntomas

Los síntomas del síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber son:

Un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido dentro y alrededor del oído.

Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado.

Dolor de oído

Pérdida de la audición o zumbido en los oídos (tinnitus)

Dificultad para cerrar un ojo

Vértigo

cambios en la percepción del gusto o pérdida del gusto

Ojos secos.

La incapacidad de los pacientes para cerrar un párpado también puede causar dolor en los ojos y visión borrosa. Es más común en personas mayores de 60 años.

¿El síndrome de Ramsay Hunt tiene cura?

El síndrome de Ramsay Hunt sí tiene cura. La enfermedad se trata con medicamentos antivirales, corticoesteroides y analgésicos. El antiviral recetado para este mal es el aciclovir ; sin embargo, siempre es necesario primero acudir al médico. Si se maneja de manera adecuada y oportuna, el tratamiento puede durar de cinco días a una semana.