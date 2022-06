¿Por qué Johnny Depp estaría dispuesto a renunciar a los millones de dólares que Amber Heard debe pagarle?

Se abre una nueva posibilidad. Los abogados de Johnny Deep deslizaron la posibilidad de que el actor de Hollywood decida perdonar la deuda que Amber Heard debe pagarle, luego de lo estipulado por el tribunal de Fairfax, en Virginia.

Es importante recalcar que la defensa legal de la intérprete dio a conocer, poco después de saberse el veredicto del juicio por difamación, que no tenía los medios para pagarle la millonaria cantidad designada por el jurado.

“ No, absolutamente, no tiene el dinero para pagar los 8,3 millones de dólares que debe abonarle a Johnny Deep como reparación civil ”, dijo Elaine Bredehoft, la abogada de Heard en una entrevista con el programa “Today”.

Después de estas declaraciones, los medios internacionales iniciaron una serie de averiguaciones, basadas en las propias declaraciones de la actriz de “La chica danesa” durante el proceso legal, para conocer el verdadero estado de su economía. Esto llevó a la conclusión de que Heard estaría enfrentando una posible bancarrota.

La actriz no tendría los medios suficientes para pagar la indemnización civil a Johnny Deep. Foto: AFP

¿Johnny Depp estaría dispuesto a renunciar a los millones que Amber Heard debe pagarle?

Siguiendo esta línea, Camille Vasquez y Benjamin Chew, defensa legal del protagonista de “Piratas del Caribe”, hablaron sobre este tópico en una entrevista con el mismo medio. Durante la conversación, no se negaron a la posibilidad de que su cliente desista en su intención de cobrar la millonaria reparación civil.

Los letrados insisten que el objetivo de Deep siempre fue conseguir justicia, contar la verdad y limpiar su nombre. Algo que, según su punto de vista, ya fue cumplido.

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘ No he visto a Johnny sonreír así en seis años. (Siente) una abrumadora sensación de alivio ”, declaró Vásquez. Por otro lado, Chew aseguró que “(Depp) se ha quitado el peso del mundo de sus hombros. Ha recuperado su vida ”.

Sobre el tema de la indemnización monetaria que Amber debe pagar, el abogado opinó que “como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”.

Denuncias de mujeres por agresiones

La defensa legal del actor se refirió a los comentarios que alegan que la victoria de Deep significaba una derrota para los movimientos en defensa de la mujer, como #MeToo.

“Creo que nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente. La violencia doméstica no tiene género. Nosotros no creemos que tiene un impacto negativo en el movimiento #MeToo ”, argumentó Camille Vásquez.

Por otro lado, Benjamin Chew cree que “Johnny se hizo cargo de sus problemas, fue muy sincero sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, fue sincero sobre algunos textos desafortunados que escribió, y creo que fue un marcado contraste con la Sra. Heard, que no parecía... o al menos el jurado pudo haber percibido que ella no asumió la responsabilidad de nada”.