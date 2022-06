Shakira todavía mantiene fotografías y mensajes dedicados a Gerard Piqué tras ruptura

Shakira sorprendió a sus fans al conservar románticas fotos y mensajes con Gerard Piqué en redes sociales pese a anunciar el final de su romance con el jugador de Barcelona pocas semanas atrás.

Si bien no hay ninguna publicación nueva dedicada para el español desde la última que compartió el pasado 20 de marzo, la cantante tampoco borró los sentidos mensajes que le escribía anteriormente.

¿Cuál fue la última publicación de Shakira a Gerard Piqué?

La intérprete colombiana publicó un selfi suyo sonriente el 20 de marzo de este año. En la leyenda de la foto, se mostró muy emocionada por el triunfo del FC Barcelona por los cuatro goles en el clásico contra el Real Madrid.

“ Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho! ”, dijo Shakira mostrándose muy orgullosa de su pareja.

Shakira celebró los últimos cuatro goles del Barcelona FC, equipo de Gerard Piqué. Foto: composición/ Shakira/Instagram

Sumado a ello, otra publicación que llamó la atención de los internautas fue el mensaje por el Día de los Enamorados que la cantante de “Inevitable” le dedicó a Gerard Piqué. “Feliz Día de San Valentín”, escribió adjuntando una fotografía en la que ella luce sonriente al lado del futbolista.

Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación