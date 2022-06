El último 9 de junio, Britney Spears le dio el sí a su ahora esposo Sam Asghari tras 5 años de noviazgo en una ceremonia íntima celebrada en su mansión. Diversas estrellas de Hollywood fueron invitadas al evento, entre ellas Madonna, con quien recreó el beso que se dieron en los MTV Video Music Awards.

Como se recuerda, en 2003 ambas cantantes fueron protagonistas de cientos de titulares al darse un tierno beso en el escenario de los MTV VMA, causando gran asombro entre todos los presentes. “No sabía que iba a ser tan largo y todo eso... Nunca antes había besado a una mujer ”, dijo la ‘Princesa del pop’ en aquel entonces.

Britney Spears y Madonna se dieron un beso en el 2003, durante la transmisión de los MTV VMA. Foto: MTV

Siguiendo esta línea, Britney y Madonna no lo pensaron dos veces para recrear este icónico momento 19 años después y durante la boda de la intérprete de “Oops!... I did it again”, lugar donde se volvieron a ver luego de mucho tiempo.

Madonna y Britney Spears volvieron a darse un beso 19 años después. Foto: Madonna/Instagram

Aunque en un inicio esta noticia solo fue un rumor, las imágenes compartidas por la misma ‘Reina del pop’ confirmaron la cercanía y confianza que aún existe entre ambas artistas.

Madonna felicita a Britney Spears por su matrimonio

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Hung up” publicó una serie de fotografías en la ceremonia privada en las que posa al lado de Britney Spears y varias de las invitadas como: Paris Hilton, Donatella Versace y Selena Gomez.

“Britney you look so happy and in love. I wish you and Sam all the best! Last night was fun and sweaty!!”, escribió en el post que, traducido al español, significa: “Britney, te ves tan feliz y enamorada. ¡Les deseo todo lo mejor a ti y a Sam ! ¡¡Anoche fue divertido y sudoroso!!” .

Madonna asistió a la boda de Britney Spears y Sam Asghari. Foto: Madonna/Instagram

La boda de la ‘Princesa del pop’

El matrimonio de Britney Spears se celebró de manera privada con una pequeña ceremonia en su exclusiva mansión de Los Ángeles. Según información de medios estadounidenses, la hermana y padres de la estrella del pop no asistieron a la celebración. Por otro lado, la cantante usó como vestido de novia un elegante diseño de la marca Versace.

Cabe resaltar que la pareja anunció su compromiso pocos meses después de que ella quede libre de la tutela de su padre, Jamie Spears. Razón principal por la que no pudo contraer matrimonio anteriormente.