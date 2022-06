Tini Stoessel habría condicionado a Rodrigo de Paul para que firme acuerdo con Camila Homs

Tini Stoessel continua su relación amorosa con Rodrigo de Paul, pero la cantante tendría una petición para seguir con el romance. Lo primero que el futbolista debe hacer es llegar a un acuerdo con Camila Homs, mamá de sus dos hijos, ya que están en proceso de separación, aseguraron los conductores de un programa argentino.

Mariana Brey, presentadora de “Socios del espectáculo”, contó detalles del acuerdo económico entre el deportista y la influencer. Asimismo, la periodista informó que la intérprete de “Bar” hizo un particular pedido al mediocampista.

¿Cuál es la condición de la cantante al futbolista?

En la edición del programa de espectáculos del lunes 6 de junio, la conductora aseguró que el seleccionado argentino le hizo una promesa a la también actriz sobre su separación con Camila Homs, la cual estaría a punto de cumplir.

“Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos (De Paul y Homs) tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto (acuerdo económico) lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación a esto . Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática” , acotó.

Rodrigo de Paúl firmará acuerdo con Camila Homs

En la misma línea, Brey confirmó que el integrante del Club Atlético de Madrid firmará un acuerdo con la influencer antes de retomar sus entrenamientos.

Rodrigo de Paul firmará acuerdo con Camila Homs antes de regresar a España. Foto: Rodrigo de Paul/Instagram.

“Él quiere arreglar y Camila Homs está un poco más reticente. En principio quieren arreglar lo económico y coordinar el cuidado de los chicos. Ella vive en Argentina y se va a quedar en Argentina, vive en Puerto Madero. Él vuelve a España en un par de días. La idea es acordar y firmar ahora, porque él ahora está en Argentina, pero no sé si lo van a acordar tan pronto”.