Gerard Piqué: ¿cómo es su departamento de soltero tras terminar con Shakira?

Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al mundo al anunciar su separación tras 12 años juntos y dos hijos de por medio. Pese a ser una de las parejas más estables de la farándula, ambos terminaron su unión en medio de rumores de infidelidad de parte del futbolista del FC Barcelona.

En ese contexto, el periodista Emilio Pérez de Rozas, en El Periódico, aseguró que Piqué se habría mudado a su antiguo departamento de soltero en España, donde viviría desde hace varias semanas.

La comunicadora Laura Fa confirmó esta información e incluso dijo que, de acuerdo a sus fuentes, “Shakira ha pillado (encontrado) a Piqué con otra y se van a separar”. La noticia parecería ser cierta debido a que a los pocos días se oficializó la ruptura.

¿Cómo es el departamento de soltero de Gerard Piqué?

La casa del deportista consiste en una sexta planta de un edificio céntrico de Barcelona, con tres pisos, terraza y piscina. El exnovio de Shakira habría adquirido la vivienda hace 10 años y le costó 4 millones de euros aproximadamente. El piso, ubicado en la calle Muntaner, se encuentra totalmente remodelado.

Gerard Piqué estaría viviendo en un cómodo departamento de soltero en Barcelona tras ruptura con Shakira. Foto: Twitter

Según las imágenes mostradas por la prensa española, la nueva residencia del jugador del Barcelona contaría con un gran número de lujos y comodidades como sala de billar, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, entre otras características.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación oficialmente

El último 4 de junio, la pareja confirmó los rumores que decían que habían roto su larga relación con un escueto comunicado.

“ Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el escrito difundido por la agencia de comunicación de la artista colombiana.

Shakira y Gerard Piqué: ¿por qué nunca llegaron a casarse tras 12 años de relación?

La artista colombiana indicó en una entrevista que para ella no era indispensable contraer nupcias, ya que “nunca fueron una pareja tradicional” y que, a pesar de sus acelerados ritmos de vida, se apoyaban “mutuamente” en la crianza de sus hijos para que así también desarrollaran sus carreras de la mejor manera.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia, su amante. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento” , señaló la cantante, respuesta que causó sorpresa en su amplia fanaticada.