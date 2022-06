Shakira deja atrás escándalo por separación de Gerard Piqué con nueva publicación en redes

Shakira vuelve a ser el centro de atención de los cibernautas al subir nuevo contenido a sus plataformas, tras confirmar su separación de Gerard Piqué. La cantante colombiana, quien supuestamente sufrió una infidelidad por parte del futbolista, no ha descuidado su carrera musical e intenta olvidar todo lo que se viene diciendo de ella con su nuevo proyecto.

¿Qué está haciendo actualmente Shakira?

Shakira no deja el escándalo del fin de su relación con Gerard Piqué opaque su talento. La intérprete de “Antología” compartió un breve video junto a Liza Koshy y Nick Jonas, compañeros de jurado en el nuevo programa en el que está: “Dancing with myself”.

En el corto, se puede ver a la artista junto a las otras celebridades jugando en el set del programa, animando a que los seguidores de la colombiana se unan al show. Algo que sorprendió a los cibernautas fue la alegría y espontaneidad con la que Shakira se muestra tras la polémica con el padre de sus hijos.

Recordemos que la agencia compartió el pasado sábado 4 de junio el comunicado que oficializaba la separación de la famosa pareja: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

¿Shakira y Piqué se divorciarán?

Hay que aclarar que Shakira y Gerard Piqué no pasarán por un trámite de divorcio, pues la artista y el futbolista jamás llegaron al altar. La propia cantante explicó por qué no quería formalizar un matrimonio con el jugador del Barcelona.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia, su amante. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, había dicho ella en una pasada entrevista.