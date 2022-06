¿Nuevo romance? Christian Nodal es captado de la mano con la rapera Cazzu en Guatemala

Tras el polémico enfrentamiento que vivió Christian Nodal con J Balvin por las burlas de este a su nuevo cambio de look, el cantante regional mexicano fue visto en calles de Guatemala estrenando su cabellera morada con unas cruces negras; no obstante, eso no fue lo único que llamó la atención, pues fue filmado de la mano con la famosa rapera argentina Cazzu.

Cazzu y Nodal pasean juntos por Guatemala

Según se observa en un video de TikTok, los músicos se encontraban paseando por las calles empedradas de la Antigua Guatemala mientras compartían un helado. La dupla lució en todo momento muy afectuosa. Ambos estaban tomados de la mano y abrazados.

“Nodal en Antigua”, decía la descripción del clip. Posteriormente, Christian y Cazzu fueron vistos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde abordaron un jet privado con aparente destino hacia Barcelona, España.

A la fecha, ninguno de los dos ha confirmado que mantienen una relación o están saliendo, pero los fanáticos de ambos ya se han pronunciado en redes sociales para expresar que forman una bonita pareja.

No obstante, esta no es la primera vez que ambos se dejan ver juntos a la luz del ojo público.

Cazzu se luce en concierto de Nodal

Hace tan solo tres semanas, la autora de “Nada” estuvo presente en el Palenque de Metepec que Christian Nodal ofreció en México. Incluso, publicó una historia de Instagram cantando su tema musical “Botella tras botella”.

Instantes posteriores, Christian Nodal la invitó a bajar al escenario y ambos entonaron otro tema del repertorio del músico mexicano. Horas después de aquel show, el músico posteó dichas grabaciones en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: “Gracias por venir, Cazzu”.