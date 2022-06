Shakira y Gerard Piqué han acaparado los titulares de distintos medios de comunicación desde que anunciaron su separación luego de 12 años. Esta noticia no solo ha conmocionado a miles de fanáticos de la pareja, sino que también ha hecho que se recuerden escenas que habían quedado en el pasado.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de cuando todo iba bien en la relación de la colombiana y el futbolista. De esta forma, los internautas viralizaron un clip donde la intérprete de “Te Felicito” cambió la letra de una de sus canciones para dedicársela al padre de hijos durante un concierto.

La nueva versión de Shakira

Este hecho ocurrió en 2011, mientras Shakira entonaba la letra del conocido tema “Inevitable” para un concierto en vivo. En medio de su presentación, le pidió a la banda que detenga la música para que ella pudiera cambiar la letra de la canción con un romántico mensaje para el hombre del que se enamoró.

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués, y jamás uso reloj”, dice la versión original. No obstante, quiso dejar en claro que desde que comenzaron su romance, ha aprendido sobre fútbol.

“No, no, no, un momentito. Una vez más. Se me ocurre una cosa”, indicó para después cantar la nueva estrofa: “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol . No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol… Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo porque tú eres distinto”.

En aquel momento, la escena fue aplaudida por los miles de seguidores que asistieron al concierto de ese día, pues no esperaban que algo así pasara.

Las canciones que dedicó Shakira a Piqué

Dare (La La La)

Broken Record

23

Me enamoré

Toneladas

Te Felicito

Shakira y Piqué se reencuentran en evento de su hijo

Luego de confirmarse su separación con un comunicado, Shakira y Gerard Piqué volvieron a aparecer públicamente para acompañar a su hijo Milán en un evento futbolístico en República Checa. El programa Socialité fue el encargado de dar la noticia la mañana del 5 de junio.