Shakira y Gerard Piqué decidieron ponerle fin a su relación tras 11 años juntos y dos hijos en común. La ruptura se dio en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del futbolista del Barcelona.

Debido al escándalo, los fanáticos se han mostrado bastante interesados en las interacciones que la cantante y el deportista tuvieron en los últimos meses. Siguiendo esta línea, el post que Shakira hizo sobre Piqué se viralizó rápidamente. Conoce aquí cuál fue esta publicación.

¿Cuál fue el último mensaje que Shakira le escribió a Gerard Piqué?

La ganadora del Grammy usó su cuenta de Instagram para dejar un romántico mensaje al ‘3′ del Barcelona el 20 de marzo último. Shakira publicó una foto suya sonriendo, pero la verdadera sorpresa estaba en la leyenda de la instantánea.

Y es que la intérprete de “Antología” le dedicó al futbolista español unas palabras muy especiales realzando sus cualidades y su talento con el balón.

Shakira hizo una romántica publicación para Gerard Piqué en marzo último. Foto: Shakira/Instagram

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la colombiana en sus redes sociales.

La publicación cuenta con más de 2 millones de me gusta y ahora contiene muchos comentarios de apoyo a la cantautora luego de la supuesta infidelidad de Piqué.