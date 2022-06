Christian Nodal intenta besar a una fan, pero ella lo rechaza y le llueven críticas

Christian Nodal ha recibido una ola de críticas a través de las redes sociales, debido a que intentó besar a una fanática en la boca, pese a que ella solo le estaba pidiendo una foto. El video que protagoniza el cantante mexicano se convirtió en viral en TikTok, por lo que los cibernautas no tardaron en expresar su indignación contra la actitud del artista.

Christian Nodal protagoniza video viral

En el video se observa que la seguidora se acerca al exnovio de Belinda para posar, mirando a la cámara. Luego, gira hacia él, pero el cantante ya había puesto su rostro muy cerca al de ella y buscó tocar sus labios, incluso en dos ocasiones. Sin embargo, la joven fan lo rechazó con la mano, se alejó y se mostró confundida. Finalmente, él atinó a besarla en la cabeza y la abrazó.

Todo indica que la grabación es reciente porque Christian Nodal aparece con su nuevo cambio de look (cabello rubio) y sus últimos tatuajes en la cara, que han dado de qué hablar.

Las críticas contra Christian Nodal

Muchos usuarios de las redes sociales acusaron a Christian Nodal de querer aprovecharse de la situación para besar a la seguidora en contra de su voluntad. Algunos mencionaron que fue una falta de respeto a la gente que acude a sus eventos.

“Ni regalado lo quieren ya”, “La quiso besar y no se dejó, quiere que hablen de él”, “Si no quería besarla, por qué a la otra fan no la quiso besar igual en la mejilla”, “Claramente la chava dice ‘qué le pasa’ y pone la mano”, “Se ve claro que sí la quiso besar”, “Se ve claro, hasta ella pone la mano y aleja su cara, es obvio, mi gente, ella lo evita”, “Qué falta de respeto a los seguidores”, se lee en los comentarios de TikTok.