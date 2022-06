Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación oficial el sábado 5 de junio por la mañana, según un comunicado emitido por la agencia EFE. En redes sociales se acrecentó la teoría de que el defensa del FC Barcelona le habría sido infiel a la cantante colombiana. Además, diversos medios españoles aseguraron que se encuentran separados hace semanas y estarían atravesando una disputa legal por la custodia de sus menores hijos.

Se ha deslizado la posibilidad de la existencia de una tercera persona, la cual estaría involucrada sentimentalmente con Piqué. Al parecer se trataría de una chica de 20 años y se presume que no fue la única, ya que los diarios españoles aseveran que el futbolista se dejó ver en diversas fiestas con otras mujeres.

Todo parece indicar que, en esta oportunidad, la separación entre la interprete de ‘Loca’ y Gerard sería definitiva. Pero no es la primera vez que se rumorea un distanciamiento.

¿Cómo comenzó la relación de Shakira y Piqué?

La relación amorosa comenzó en el 2010 en medio de polémicas, ya que se comentaba que Piqué le había sido infiel a su novia de ese entonces, Núria Tomás, con la cantante de Barranquilla.

Según la artista, se conocieron en Madrid durante el festival del Rock in Rio de 2010. En la canción “Me enamoré” detalla que el futbolista se encontraba en el mismo local y bebieron unos mojitos en el transcurso de la noche.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el 2010. Foto: difusión

¿Cuántas veces se especuló una separación entre Shakira y Piqué?

Los rumores de infidelidad no son recientes, pues en el 2012 se contempló una posible ruptura. Mientras Shakira se encontraba de viaje, se presumía que el futbolista le habría sido infiel. Según los medios de prensa existía una cercana entre el capitán del Barça y la modelo israelí Bar Refaeli. Las especulaciones surgieron a raíz de una frecuente visita de Refaeli al estadio donde se desarrollaban los partidos de Piqué.

Pero eso no fue todo durante ese año, ya que la orientación sexual del deportista se puso en tela de juicio debido a las fotografías en las que aparece muy cariñoso con su excompañero del Barcelona Zlatan Ibrahimovic.

Gerard Piqué acusado de machista

El futbolista fue acusado de ser machista, luego de las declaraciones de la cantautora en redes sociales. Shakira confirmó que Piqué no la dejaba estar con hombres durante las grabaciones de sus videoclips.

En el Billboard del 2014, cuando sacó el tema “Can’t remember to forget you”, con Rihanna, la cantante confirmó las actitudes machistas de su pareja. “ Es muy territorial y, como ya no me deja hacer videos con hombres , bueno, los tengo que hacer con mujeres”, relató la interprete de “Te Felicito”.

Shakira y Piqué: una separación anunciada

En el 2015 siguieron los rumores de un posible distanciamiento, incluso se hablaba de un romance entre la colombiana y el tenista Rafael Nadal. Tres años después, en el 2018 volvieron a protagonizar polémicas por una supuesta ruptura. Según amigos cercanos a la pareja, la relación no daba para más y se iban a separar antes de iniciar los partidos del Mundial.

A inicios del 2019, se volvió a contemplar un posible distanciamiento, pero ambos decidieron desmentirlo con publicaciones en familia. Finalmente, durante el 2020 se reavivaron los rumores de una infidelidad por parte de ambos. Sin embargo, Shakira y Piqué salieron a reconfirmar su relación e incluso se afirmaba que estaban próximos a llegar al altar.