Verónica Castro sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía por el cumpleaños de su hermano ‘El Güero’ Castro (José Alberto Castro). En la publicación de su cuenta oficial de Instagram, la actriz apareció sin arrugas ni ojeras y con el rostro del productor de telenovelas totalmente distorsionado.

¿Qué dijo Verónica Castro?

La madre de Cristian Castro publicó el selfie con un filtro que hacía ver su piel más tersa. Pero el productor de Televisa compartió la misma foto sin ningún retoque, en la cual se logra ver las líneas de expresión.

El filtro le jugó una mala pasada y se notó más en su hermano, quien estaba irreconocible. La imagen dejó impactado a más de uno y los comentarios no tardaron en llegar. Frente a las críticas, Verónica bromeó y respondió sobre el tema: “Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro, y a mí me gusta con filtro; pero si les gusta sin filtro, se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”, aclaró Verónica.

Verónica Castro abusa de los filtros en Instagram

No es la primera vez que la actriz abusa de los filtros. En un post anterior, se ve que Verónica Castro suele usar frecuentemente aplicaciones para potenciar su belleza natural. En un post por el cumple de Liliana Melo de Sada, la presentadora también recurrió al retoque fotográfico.

Al parecer, la actriz cuenta con una aplicación de paga, en la cual aplica todos estos filtros. A modo de broma publicó una fotografía antigua con el cabello de otro color con la descripción: “Me pidieron que cambiara el color de pelo, pero creo que se me pasó la mano, ups. Sin filtro”, reveló.

Verónica Castro se excede con el filtro. Foto: Instagram