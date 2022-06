¿Quién es Suzy Cortéz, la modelo que acusó por acoso a Piqué, y cómo se hizo conocida?

Shakira y Gerard Piqué han causado revuelo tras los rumores de una presunta separación, a causa de una infidelidad por parte del futbolista a la cantante. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, del podcast “Mamarazzi”, revelaron que la intérprete de “Te felicito” habría descubierto la traición del padre de sus hijos, por lo que el jugador del FC Barcelona tuvo que salir de su casa.

Ante esta polémica, se sumaron las declaraciones de Suzy Cortéz, la ganadora del Miss Bum Bum, quien sorprendió al delatar al español y asegurar que habría recibido mensajes de él, en los que le hacía preguntas incómodas sobre su cuerpo.

“Dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca”, dijo la modelo y explicó que prefirió callar y no sacar esto al descubierto.

Tras esta versión, la modelo brasileña ha llamado la atención de todos los curiosos que están al tanto del escándalo entre Shakira y Piqué. Por ello, a continuación te contaremos algunos detalles sobre la garota.

Suzy Cortéz: ¿quién es la modelo que puso al descubierto a Piqué?

Suzy Cortéz es una influencer originaria de Sao Paulo, Brasil, de 32 años que obtuvo gran popularidad al ganar el título de Miss Bum Bum en el 2015 y 2019. Sin embargo, la brasileña no siempre se dedicó al modelaje, puesto que es abogada criminalista de profesión. En algunas oportunidades, comentó que era muy tímida, pero que, gracias a los constantes elogios y respaldo de otras personas, logró ganar más seguridad. Tras ello, se animó a participar en diferentes concursos de belleza, eventos que le permitieron darse a conocer.

Impulsada por la evidente notoriedad que ha obtenido en los últimos años, Suzy decidió entrar al mundo del OnlyFans, donde aseguró que le va muy bien económicamente.

Suzy Cortez Foto: difusión

Suzy Cortéz es fan de Lionel Messi

Para los seguidores de Suzy Cortéz no es novedad la admiración que siente por Lionel Messi, pero su idolatría por el astro argentino llegó a un nuevo nivel al tener un tatuaje inspirado en él. La brasileña prometió ponerse en la piel el rostro del futbolista si ganaba el Miss Bum Bum 2019 y lo cumplió.

La Miss Bumbum 2019 difundió el proceso a través de Instagram y rápidamente fue replicado por medios de todo el mundo.

¿Por qué se le relaciona a Suzy Cortéz con Gerard Piqué?

Suzy Cortéz ha sido relacionada con Gerard Piqué luego de las declaraciones que hizo ante el escándalo de infidelidad que estaría protagonizando el futbolista con Shakira.

La modelo contó que el español averiguó su número de celular y empezó a enviarle una serie de mensajes preguntándole por las medidas de su cuerpo.

“Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi” , afirmó en entrevista al portal La Opinión.

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, señaló la galardonada del Miss Bum Bum 2019.

Suzy Cortéz revela que Piqué la acosaba

Asimismo, la afamada Miss Bum Bum explicó que Piqué le ofreció pagarle un viaje a Europa y, ante su rechazo, se volvió insistente y hasta lo tildó de acosador por la actitud que tomó.

“Yo estaba como ‘hombre, estás casado. Respeta a tu familia’”, indicó. “Cuando gané el mundial Miss Bum Bum dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca. Esto es acoso”, sostuvo para el portal brasileño Jovem Pan.

“Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudos. Piqué fue muy irrespetuoso conmigo. No hablé en el momento por lástima a Shakira. No quería destruir una familia” , agregó.

¿Por qué Susy Cortez no dijo nada aquella vez?

Susy Cortéz reveló que prefirió mantener silencio para no causar un escándalo. Sin embargo, ante los rumores de la supuesta infidelidad del futbolista español, salió a contar su experiencia.

Por ello, mencionó que Shakira no merece nada de lo que vive. De momento, ella y el defensa del FC Barcelona no han dado declaraciones sobre la supuesta separación.

Suzy Cortez Foto: difusión

¿Cómo se conocieron Susy Cortez y Gerard Piqué?

Debido a la sonada separación de Shakira y Gerard Piqué, Susy Cortéz decidió hablar con El diario NY, donde resaltó que solo recibió mensajes molestos por parte del futbolista. Según la modelo, lo conoció por el presidente del FC Barcelona.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje”, manifestó la brasileña.