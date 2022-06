Shakira y Gerard Piqué iniciarían batalla legal por custodia de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué siguen en pie de guerra. Luego de las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista, varios medios europeos aseguraron que la pareja ya habría iniciado un proceso de separación. El portal Infomalia, de El Economista, reveló que si bien no se daría un divorcio como tal porque la pareja nunca se casó, sí iniciarían acciones legales respecto a la custodia de sus dos hijos.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, dijo el medio español.

Pese a esto, la pareja aún no se ha expresado sobre los rumores de infidelidad ni tampoco ha hecho pública alguna declaración sobre la tan sonada separación.

¿Gerard Piqué le fue infiel a Shakira?

Todos los seguidores de Shakira y Gerard Piqué quedaron consternados cuando se hizo público que el deportista habría engañado a la madre de sus hijos. El Periódico de Barcelona ,en su podcast Mamarazzis, aseguró que la cantante de “Antología” le habría pedido a su pareja que se vaya de casa tras supuestamente serle infiel con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) me dicen: ‘ Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar.’ Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, declararon Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras del programa.

Shakira habría encontrado a Gerard Piqué con la mamá de su compañero del Barcelona, Pablo Gavi, según periodista. Foto: AFP

El escándalo alcanzó altas proporciones mediáticas en corto tiempo. En ese contexto, los periodistas de Europa Press captaron a Shakira y Piqué saliendo de la mansión donde vivían con sus hijos. Pese a que no dejaron de hacerles preguntas sobre su supuesta separación, ambos evadieron a la prensa y decidieron no responder las interrogantes respecto al tema.

Shakira sufrió ataque de ansiedad en medio de la presunta infidelidad de Gerard Piqué

Según informó ¡Hola!, la cantante colombiana se descompensó el pasado 28 de mayo tras su regreso del Festival de Cannes. De acuerdo al medio, la artista sufrió un ataque de ansiedad y, en medio de los llantos, tuvo que ser trasladada a una clínica local.

Un testigo presenció el momento y contó al portal que ambos estuvieron discutiendo en una carretera cercana a su hogar en Esplugues de Llobregat. Ambos habían aparcado sus coches y ella no paraba de llorar. El defensa del FC Barcelona, con una expresión de preocupación, observaba como atendían a la colombiana.

¡Hola! mostró fotografías donde se ve al futbolista junto con la madre de Shakira viendo la escena. La publicación agrega que la intérprete se negó a recibir ayuda psicológica y pidió que la trasladen a un hospital.