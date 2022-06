Periodista español afirma que Piqué ya le había sido infiel a Shakira: “Le da igual que lo perdone”

La supuesta separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar a nivel internacional. El periodista español Roberto Antolin le explicó a los conductores de “En boca de todos” qué habría pasado en las últimas horas desde que se desataron los rumores de infidelidad por parte del futbolista. El comunicador extranjero sorprendió al revelar que el futbolista ya había engañado a la cantante colombiana previamente.

Roberto Antolin sobre Shakira y Piqué: Ella le había perdonado antes

Roberto Antolin sorprendió al público peruano luego de que Tula Rodríguez le preguntara por si aún se puede hablar de una supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Shakira. Para el comunicador, ya existen las pruebas suficientes para argumentar que la famosa pareja se ha separado.

Asimismo, el periodista español insiste en que el jugador del Barcelona ya no estaría interesado en volver al hogar que formó con la artista y sus menores hijos. Lo que más impactó del discurso del español en el programa de América Televisión fue su seguridad al decir que el deportista le había sido infiel antes a la cantante colombiana, solo que no se había hecho público.

“Esto es porque hay imágenes que han trascendido. Antes, todo esto se ha resuelto de forma interna entre Piqué y Shakira. Ella le ha perdonado. Otras cosas las ha perdonado por no han trascendido en la prensa. Ahora, a Gerard Piqué le da igual que lo perdone. A él ya no le importa, no necesita el perdón de Shakira. Eso se deja ver. (...) La están llamando ‘cornuda’ en todo el mundo. Ella le había apostado todo al amor”, contó Antolin.

¿Shakira y Piqué están peleando por la tenencia de sus hijos?

De acuerdo con el diario español El Economista, Shakira y Gerard Piqué habrían decidido finalizar su relación y estarían concentrados en cómo manejarían la custodia de sus hijos. Según el medio, la artista latina no tiene a ninguna persona cercana en Barcelona y quiere mudarse fuera del país.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”.