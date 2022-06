Shakira feliz por el éxito de “Te felicito” en medio de rumores de infidelidad de Gerard Piqué

Shakira celebra el éxito de su reciente canción “Te felicito”, la cual se encuentra en el top 25 de las más escuchadas. La plataforma de Spotify anunció que el tema de Shakira y Rauw Alejandro es el mayor ganador en Top Songs Global al subir 26 lugares.

En relación a otro de sus éxitos, la cantante recibió el Billions Club, reconocimiento por lograr una lista de reproducción con producciones que han superado la marca de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, por “Hips don’t lie”. “Muy humilde. Gracias a ustedes por todo el amor”, escribió en Instagram.

"Te Felicito" de Shakira y Rauw Alejandro alcanza el top 25 en Spotify. Foto: Instagram

¿“Te felicito” es para Gerard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué han dejado a la expectativa a todos sus seguidores, ya que aún no se conoce el rumbo que tomaría su matrimonio. Un medio español indicó que la interprete de “Loca” habría puesto fin a su relación por una presunta infidelidad.

En redes sociales se rumoreó que el engaño ocurrió antes del lanzamiento de “Te felicito”, razón por la cual se cree que la lírica sería para el futbolista después de la traición.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, entona la colombiana en la primera estrofa.

Sin embargo, el coro fue lo que más llamó la atención: “Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show. Te felicito, qué bien actúas, dе eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos”.

¿Por qué habrían terminado Shakira y Piqué?

El último jueves 2 incrementaron los rumores de una supuesta separación entre la cantante y el futbolista, luego de que un programa radial de España anunciara la ruptura.

“Lo que me comentan a mí: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Mis fuentes me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, revelaron las locutoras Lorena Vázquez y Laura Fa.