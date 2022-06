J Balvin y Christian Nodal: ¿qué ocasionó la pelea entre ambos cantantes?

Un nuevo drama. J Balvin y Christian Nodal vuelven a estar en el foco de la atención mediática después de los dimes y diretes en los que han estado involucrados tras una publicación del colombiano en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que J Balvin protagoniza una polémica de este estilo, ya que hace algunos meses Residente hizo un tema lanzando una serie de calificativos negativos contra él. Por su parte, Nodal también estuvo envuelto en peleas por redes sociales con su exnovia Belinda y la madre de esta.

¿Cuál fue el motivo de la pelea entre ambos intérpretes?

La pelea inició cuando Balvin subió una foto recordando el tiempo en que llevaba el cabello rubio. El asunto es que, en el mismo post, adjuntó una instantánea de Nodal con ese mismo look. “Encuentra las diferencias”, escribió el reguetonero para compararse con el mexicano; además, añadió emojis de risa.

Sin embargo, a Nodal esta publicación no le pareció divertida y no dudó en responderle con todo: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

J Balvin subió una foto a Instagram que desató la furia de Christian Nodal. Foto: JBalvin/Instagram

¿Qué respondió J Balvin ante la molestia de Christian Nodal?

El cantante de “Mi gente” quiso calmar los ánimos y usó la frase del coro del tema que Residente grabó sobre él a principios de marzo. “Ya está bien, esto solo fue pa’ divertirme”, dijo Balvin al tomarse con gracia el asunto.

En esa línea, el colombiano siguió contestándole a Nodal con un vídeo en sus redes sociales donde salía con un filtro que le ponía el tatuaje que el intérprete azteca se hizo en honor a su exnovia, Belinda. “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, declaró el cantante urbano en tono de burla.

Luego de todas las críticas que recibió por incluir a la actriz en el pleito, Balvin se justificó diciendo que había amanecido “bromista”. Sin embargo, Nodal no le dio tregua y respondió en sus historias de Instagram: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”.

Christian Nodal llama “incongruente” a J Balvin

El cantante de música nacional se enojó con la actitud del reguetonero y siguió arremetiendo contra él en sus redes sociales. Además, también criticó la doble moral que tendría el colombiano al promocionar la salud mental y pedir parar las críticas en redes sociales.

“No tiene nada de coherente que este cabr** tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí”, aseveró el mexicano.

Asimismo, Nodal no pasó por alto que Balvin se burlara de la delicada situación emocional que vive tras la ruptura con Belinda y todo el escándalo que le siguió. “ Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mie*** muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, reclamó.

¿Christian Nodal lanzará un tema contra J Balvin?

Después de sus entredichos en redes sociales, el cantante de 23 años no descartó hacer una canción diciendo lo que piensa del colombiano, tal como hizo Residente. “Ojalá que a mí sí me respondas”, exclamó Nodal.

PUEDES VER: Residente extiende su apoyo a Christian Nodal tras mediática pelea con J Balvin

“¿Quieres burlarte y hacer reír a la gente, sube un en vivo cantando, no subas cosas de gente que no conoces, pend***”, declaró el exnovio de Belinda con enojo.

En sus historias de Instagram, Nodal dijo que Balvin parecía “no haber entendido” la lección tras las peleas con el cantante de Calle 13. Además, aseguró que no debía “escupir para arriba”.

Christian Nodal no tomó nada bien la burla de J Balvin. Foto: Instagram

¿Qué dijo J Balvin sobre la pelea con Christian Nodal?

Después de que el cantante regional hiciera público la idea de componerle una canción, J Balvin se apresuró en aclarar la situación: “Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, está bien bonito, yo me siento sexy, confiado, seguro; si él lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque no se puede hacer un chiste sin que se ponga muy sensible”.

Además, el colombiano se mostró tranquilo con la canción que su colega lanzaría: “Y si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda, que rompa los streams (reproducciones) porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”, concluyó.