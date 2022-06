Suzy Cortez, ganadora del Miss BumBum, afirma sobre Gerard Piqué: “Me pedía mis medidas”

Suzy Cortez se sumó a la polémica sobre la presunta separación de Gerard Piqué y Shakira al afirmar en una entrevista que el defensa de FC Barcelona le enviaba mensajes. La modelo brasileña, quien se coronó como ganadora del Miss BumBum 2019, dijo que no había revelado nada porque sentía lástima por la cantante colombiana.

Los mensajes de Gerard Piqué a Susy Cortez

La celebridad de OnlyFans que acaparó titulares por tatuarse el rostro de Lionel Messi dijo que Gerard Piqué averiguó cuál era su número telefónico y la bombardeó con preguntas sobre sus medidas.

“Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, afirmó en entrevista al portal La Opinión.

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, señaló la galardonada del Miss BumBum 2019.

Según indicó la prensa española, Piqué le habría sido infiel a Shakira con joven azafata de 20 años. Foto: composición LR/difusión

PUEDES VER: Usuarios reaccionan ante supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira

¿Gerard Piqué le envió fotos y videos a Susy Cortez?

La llamada ‘Musa del Barcelona’, Susy Cortez, también declaró al portal brasileño Jovem Pan que Gerard Piqué le ofreció pagarle el viaje a Europa para tomar un vino juntos y tildó de acoso su insistencia.

“Yo estaba como ‘hombre, estás casado. Respeta a tu familia’”, indicó. “Cuando gané el mundial Miss BumBum dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca. Esto es acoso”.