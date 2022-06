Shakira y Gerard Piqué: ¿cómo empezó la historia de amor que podría acabar por una infidelidad?

Shakira y Gerard Piqué han causado revuelo en la farándula internacional por una presunta separación. Una infidelidad por parte del futbolista sería la razón por la que este romance, de más de 10 años y con dos hijos de por medio, llegaría.

Según la prensa española, la barranquillera habría descubierto la traición de su pareja, por lo que ya no estarían viviendo juntos actualmente, pues se difundió que el jugador del FC Barcelona pasó varias noches en su departamento de soltero.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar” , dijeron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez el pasado miércoles, e incluso mencionaron que la intérprete de “Te felicito” tendría conocimiento de quién es la mujer que habría cautivado al español.

Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en una de las parejas más sólidas del espectáculo. Por ello, haremos un repaso de cómo nació esta historia de amor que podría terminar por una traición ¿Cómo se conocieron Shakira y Gerard Piqué?

Era el año 2010 y ambos estaban en el mejor momento de sus carreras. Shakira se convirtió en la imagen del Mundial de Sudáfrica con su tema “Waka Waka”, mientras Gerard Piqué levantó por primera vez la copa para España.

A pesar de que ese torneo fue testigo del flechazo entre la cantante y el futbolista, ellos ya se habían conocido anteriormente. En su momento, la colombiana contó que conoció al español en Madrid cuando ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Narró que aquella vez ambos coincidieron en un mismo local y disfrutaron de unos mojitos e intercambiaron números.

De ese modo, la química entre ellos fue fluyendo hasta que se volvieron a encontrar en el campeonato mundial: “Me acuerdo perfectamente que se acercó y me dijo: Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica. Y lo cumplió” , reveló para E! Online.

Esta versión fue confirmada por el futbolista: “Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido”, indicó según medios internacionales.

Shakira y Gerard Piqué iniciaron un romance

A partir de ese momento, Shakira decidió terminar la relación de diez años que mantenía con Antonio de la Rúa e iniciar una nueva historia al lado de Gerard Piqué. Fue ahí cuando la cantante se mudó de Colombia a Barcelona y le cambió la vida, completamente, al futbolista:

“Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable” , reveló el español al diario L’Esportiu.

La pareja fue captada por primera vez en mayo del 2011 durante un concierto de Shakira en Barcelona, donde él subió al escenario y posteriormente sellaron su amor con un beso en el backstage.

Desde ese instante, la relación de ambos ha sido comentada constantemente debido a su diferencia de edades, pues se llevan 10 años, pero aseguraron, en varias oportunidades, que ese factor no representaba un problema para ellos.

Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en padres

En enero del 2013, Shakira y Gerard Piqué trajeron al mundo a su primer hijo: Milan. Al año de haber alumbrado a su primogénito, la colombiana sorprendió a todos sus fans al anunciar que nuevamente se encontraba en la dulce espera. En el 2015, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo: Sasha.

Tras convertirse en madre, la intérprete reveló cómo cambió su vida al dar este paso tan importante en su relación: “Solía ser el centro de mi mundo, y ahora soy solo un satélite de mis hijos. Es el trabajo más difícil que he tenido”.

¿Qué pensaban Shakira y Gerard Piqué sobre el matrimonio?

Con más de diez años de relación, Shakira y Gerard Piqué fueron consultados, en reiteradas oportunidades, sobre sus planes de boda, aunque la pareja aseguró que no era una idea que le quitara el sueño. Sin embargo, la colombiana habló sobre su temor al matrimonio.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, mencionó la artista.

La relación de Shakira y Gerard piqué podría llegar a su fin

Esta romántica historia de amor se ha visto empañada por un rumor de infidelidad que supondría el fin de la relación entre Shakira y Gerard Piqué. El 1 de junio de este 2022, diversos medios españoles anunciaron la crisis entre la cantante y el futbolista. A partir de ese momento, muchos han empezado a indagar sobre el tema y han encontrado ciertos detalles que demostrarían esta ruptura.

Recientemente, Shakira y Rauw Alejandro estrenaron la canción “Te felicito”, que explicaría el sentimiento de decepción que estaría experimentando la cantante hacia el futbolista.

“Te felicito”: ¿Shakira le dedicó su canción a Gerard Piqué?

Ante los rumores de esta crisis en la pareja, muchos se han preguntado si la reciente canción de Shakira “Te felicito” estaría inspirada en su situación actual con Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, reza la primera parte del tema en controversia.