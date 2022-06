Shakira y Gerard Piqué EN VIVO: todo sobre el supuesto escándalo de infidelidad del futbolista hacia la cantante

¿Por qué Shakira y Piqué nunca se casaron?

Shakira y Gerard Piqué llevan 11 años juntos, al comenzar su relación en el 2011, sin embargo, nunca llegaron al altar. La razón es sencilla, aseguran estar mejor así.

La cantante dijo en su momento, en entrevista en el podcast Planet Weird, que no le agrada la posibilidad de casarse. "La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo su comportamiento", mencionó Shakira.