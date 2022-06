“Me lo advirtieron, pero no hice caso”: los dardos que habría mandado Shakira a Piqué en “Te felicito”

Luego de conocerse el desenlace de la demanda entre Johnny Depp y Amber Heard, el mundo se enteró de un nuevo escándalo que esta vez protagonizan Shakira y Gerard Piqué. Según los medios españoles, la cantante colombiana habría encontrado al futbolista de Barcelona en una relación extramatrimonial, por lo que su separación sería cuestión de días.

Incluso, dichos portales de espectáculos señalan que la artista y el jugador no viven juntos en su lujosa mansión ubicada de uno de los barrios más exclusivos de Cataluña. Esta versión cobra fuerza luego que el seleccionado español fuera captado tocando el timbre de su hogar, especulándose con la idea de que las llaves de esta vivienda le fueron quitadas.

Piqué le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años

Según Emilio Pérez Rojas, periodista que vive en Barcelona, Gerard Pique le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años que trabaja como azafata de eventos. La información generó diversas opiniones entre los usuarios de las redes sociales, quienes desean conocer la identidad de esta misteriosa mujer.

Emilio Pérez reveló cómo es la misteriosa joven. Foto: El periódico/ captura de Instagram

La polémica letra de “Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro

Uno de los hechos que más relevancia cobró en las últimas horas fue la letra de la canción “Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro, la cual estrenaron a mediados de abril. En dicho tema, la colombiana parece dejarle un mensaje subliminal a Gerard Piqué, pues habla de un hombre que actúa muy bien ante los ojos de otras personas, pero que todo es falso dentro de su relación amorosa.

Incluso el reguetonero, actual pareja de Rosalía, recibe una caja que contiene un mensaje sorpresa con el título de “Te felicito”. Al abrirlo aparece un muñeco de payaso cantándole: “Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar”, siendo esta una referencia más a la crisis dentro de su matrimonio.

“Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo’ (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (Yah!)

Como ante’ (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (Yah!)

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas