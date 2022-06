Luego de conocerse la supuesta infidelidad a Shakira, Gerard Piqué reapareció públicamente al salir de la casa donde vive la colombiana con sus hijos. En ese momento, fue abordado por Europa Press para consultarte sobre el tema. Ante ello, el defensor del Barcelona evitó declarar en todo momento y solo atinó a subir a su auto partiendo con rumbo desconocido.

“Te quería preguntar sobre los rumores entre tú y la Shakira. Es cierto que estás viviendo en otro piso donde vivías antiguamente, en la calle Montaner. La letra de la nueva canción de Shakira dice muchas cosas de vuestra relación”, indicó el hombre de prensa mientras que el central parece sorprendido con su presencia.

Gerard Piqué evita responder sobre supuesta infidelidad a Shakira

Fueron varios segundos en los que Gerard Piqué se quedó dentro de su vehículo escuchando las consultas del periodista que le hizo hincapié en la letra de “Te felicito”. Como se sabe, en las últimas horas, miles de usuarios en las redes sociales asocian este tema de Shakira con Rauw Alejandro directamente con la infidelidad de su aún esposo.

“ Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes ”, se lee al inicio de este heat.

Revelan detalles de la joven con la que Piqué habría sido infiel

La prensa española sigue difundiendo nueva información sobre este escándalo entre Piqué y Shakira y ahora revelaron las características de la mujer con la que el futbolista habría tenido una relación fuera de su matrimonio. En ese sentido, Emilio Pérez Rojas dio detalles de la joven, con lo que aumentó el ‘hype’ en los seguidores que siguen el caso.

Emilio Pérez reveló cómo es la misteriosa joven. Foto: El periódico/ captura de Instagram