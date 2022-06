Shakira: Piqué es captado tocando el timbre para entrar a su casa, ¿le quitaron las llaves?

¿No van más? La noticia de una aparente separación entre Shakira y Gerard Piqué ha dado la vuelta al mundo. De acuerdo a diversos medios españoles, una infidelidad por parte del futbolista habría sido el motivo de la crisis sentimental por la que estaría atravesando la pareja, tras más de 10 años de relación y con dos hijos de por medio.

Estos rumores cobran fuerza debido a que el jugador del Barcelona ha pasado varias noches en su departamento de soltero. Si bien anteriormente se han visto involucrados en este tipo de especulaciones, esta es la primera vez que se evidencia que no estarían viviendo juntos.

Gerard Piqué es captado tocando el timbre de su vivienda

Además, ante toda esta ola de comentarios, hubo un detalle que no pasó desapercibido e indicaría que Shakira le habría quitado las llaves de la casa a Piqué. Esta versión estaría dando vueltas, debido a un video que registró Europa Press, donde aparece el futbolista tocando el timbre para que le abran la puerta de la vivienda.

Asimismo, las cámaras de este medio captaron a la pareja muy serios y salieron rápidamente de la mansión en su auto. Otro indicio de esta supuesta ruptura es que Piqué ha sido visto en discotecas.

¿Shakira le dedicó la letra de “Te felicito” a Gerard Piqué?

Ante los rumores de esta crisis en la pareja, muchos se han preguntado si la reciente canción de Shakira “Te felicito” estaría inspirada en su situación actual con Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, reza la primera parte del tema en controversia.