Louis Tomlinson causó furor ni bien anunció la fecha de su concierto en Perú. Miles de fanáticos se pusieron de acuerdo para ir en grupo a su concierto y, el último miércoles 1 de junio, ellos tuvieron la mejor experiencia junto al exintegrante de One Direction en el Arena Perú Explanada, Surco.

Algo que llamó la atención fueron los comentarios de varios usuarios que compararon este evento de 2022 con el concierto de Servando y Florentino en tierras nacionales hace más de 20 años. Si bien es cierto que hoy en día los cantantes venezolanos no rebalsan sus conciertos, en los años 90 las fanáticas enloquecían por escucharlos cantar.

La tragedia de Servando y Florentino en Perú

Las entradas se habían agotado y se vendió otro talonario a la muchedumbre ansiosa por ver a Servando y Florentino la noche del 5 de agosto de 1997. La Feria del Hogar fue el evento que acogió al dúo venezolano en San Miguel, pero no se esperaba que esa noche cinco personas perdieran la vida en medio del alboroto juvenil.

Miles de fanáticas acudieron a la Feria del Hogar. Foto: Rincón Anacrónico

El concierto inició a las 7.30 p. m., y sin que los artistas salieran al escenario ya se reportaban desmayos. Los bomberos acudieron a la zona y se les dificultó ayudar a la fanaticada por la multitud descontrolada; sin embargo, hicieron todo lo posible por evitar alguna pérdida.

A los minutos de presentarse, las fans enamoradas intentaron ingresar al escenario para estar junto a las estrellas. Una de ellas lo logró y no quiso despegarse de Servando y Florentino.

Más de 100 desmayos en el concierto de Servando y Florentino. Foto: Rincón Anacrónico

A las 8.15 p. m., ambos explicaron que no los dejaban continuar cantando, lo cual desató la furia de las fanáticas: “Nos queda hambre de seguir cantando, de seguir compartiendo, pero no nos dejan. No nos permiten”. Se retiraron y volvieron a los pocos minutos, generando más desorden.

El bombero Alfredo Sarco ingresó a la escena y avisó a los cantantes que paren el espectáculo por las víctimas que ya habían encontrado. Florentino tuvo una mala reacción y lo pateó en el estómago, por lo que fue retirado a empujones por el personal de seguridad.

Nombre de las 5 víctimas esa noche:

Elena Arana Pinedo

Silvia Georgina Fernández Panebra

Renata Vanesa Holder Vicuña

Rosa Susana Quispe Navarro

Cayo Walter Sinche Toribio

Louis Tomlinson en Lima

Este miércoles 1 de mayo, el cantante británico llevó a cabo el esperado concierto en Lima, pero la tragedia llegó minutos antes de que Louis Tomlinson se presentara en el escenario.

Usuarios de Twitter reportaron desmayos e incidentes en medio del Arena Perú y adjuntaron fotos y videos para alertar a los fanáticos que estaban llegando recientemente al lugar. Asimismo, pidieron ayuda a los bomberos para que puedan socorrer a las personas caídas.

A las pocas horas, el hashtag #LouisTomlindonEnLima fue tendencia en la mencionada plataforma y los usuarios, preocupados por sus allegados, aconsejaron priorizar la salud e informaron que el tópico del evento estaba saturado.

Usuarios reportan jóvenes desmayados en el concierto de Louis Tomlinson. Foto: captura de Twitter

Debido a estas aglomeraciones, jóvenes desmayadas y la emoción a tope por el concierto de Louis Tomlinson, los cibernautas compararon el evento con el recordado show de Servando y Florentino en la Feria del Hogar en 1997.