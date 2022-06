Jennifer Lopez cuenta cómo le afectó dormir 3 horas a los 20 años

Jennifer Lopez es una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Además de cosechar grandes éxitos y popularidad entre sus seguidores, la celebridad reveló que tuvo un ataque de pánico a la edad de 20 años. Además, contó que solía dormir solamente tres horas diarias.

Por ello, la actual pareja de Ben Affleck aprendió lo importante que es dormir correctamente. De esta manera, la también cantante actualmente descansa entre siete y nueve horas. En ese sentido, reveló sus hábitos de sueños a través de su web “On the JLo”.

“Hubo una época de mi vida en la que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio. Los fines de semana hacía giras y grababa videos. Tenía más de 20 años y me creía invencible”, dijo Lopez según el portal Daily Mail.

Jennifer Lopez y su primer ataque de pánico

La intérprete de “On the floor” reveló cuál fue su episodio de ataque de pánico. “Estaba sentada en una caravana y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme” , atinó a recordar.

Paralizada

La exesposa de Marc Anthony agregó que, durante ese duro episodio, se quedó “completamente congelada” y no tenía idea de lo que sucedía.

“No podía ver con claridad. Entonces, los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero, en aquel momento, ni siquiera había oído el término (...) Pensé que me estaba volviendo loca. Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca”, reveló.

Jennifer Lopez reflexiona sobre la importancia del sueño

Tras ser llevada de emergencia, el médico que la atendió le recomendó dormir de siete a nueve horas por noche, así como también evitar el consumo de cafeína y alternar el trabajo junto al ejercicio.

“Me di cuenta de lo grave que podían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos. Ahí empezó mi viaje hacia el bienestar”, explicó Jennifer Lopez.