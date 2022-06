Laura Bozzo no se quedó callada y arremetió contra Natalia Alcocer luego de enterarse que su compañero Luis ‘Potro’ Caballero era el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 2″. La salida del ex participante de “Acapulco Shore” trajo algunas peleas y conflictos entre los participantes, en esta ocasión las protagonistas fueron la abogada peruana y la actriz mexicana.

Alcocer era muy cercana a ‘Potro’, por lo que no pudo contener sus lágrimas por él. Sin embargo, esta reacción no le gustó nada a la conductora de televisión, quien le dijo que era una “reverenda hipócrita”, afirmando que los seguidores de ella sacaron al popular chico reality. Este suceso puso tensos a todos los habitantes de la casa.

Natalia Alcocer responde a Laura Bozzo

Natalia Alcocer no se dejó y respondió a las duras palabras de Bozzo. La modelo le pidió a la presentadora que no le faltara el respeto porque ella nunca lo había hecho.

“Usted déjeme a mí sentir lo que yo quiera. Usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe lo que quiere es usted” , señaló Alcocer a la abogada.

Natalia Alcocer no se queda callada y discute con Laura. Foto: captura de YouTube

Laura Bozzo es tendencia en redes sociales por sus memes

Laura Bozzo se ha convertido en una figura importante en redes sociales tras su participación en “La Casa de los Famosos 2″. La conductora de televisión ha pasado de ser uno de los personajes más odiados a tener una gran fanaticada por parte del público.

En la actualidad, cada intervención y expresión de la ‘abogada de los pobres’ en el programa es grabado o capturado por lo internautas de México, Colombia, Perú y Ecuador, quienes hacen memes muy divertidos. También, estas imágenes humorísticas tuvieron su versión en portugués.