Amber Heard: “Estoy decepcionada con lo que este veredicto significa para las mujeres’'

Amber Heard perdió el juicio por difamación que le interpuso Johnny Depp. El jurado determinó este 1 de junio que actuó en perjuicio del actor al asegurar que fue violentada físicamente durante su matrimonio. Luego de esto, se pronunció en redes sociales y escribió: “La decepción que siento hoy no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la evidencia no fue suficiente para superar el poder distorsionado y la influencia de mi ex esposo”.

