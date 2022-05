Reportan que Xavier López “Chabelo” padece cáncer terminal

Xavier López, más conocido como “Chabelo”, estaría desahuciado por cáncer terminal al tubo digestivo, según informó la revista mexicana TVNotas. El medio asegura que una fuente cercana al famoso comediante reportó que ya no hay esperanzas para la recuperación de su salud, pues lleva dos años luchando contra esta enfermedad y no hay mejorías.

¿Cuál sería el estado de salud de “Chabelo”?

El cáncer que ataca a “Chabelo” sería bastante “agresivo”, se habría llegado a esa conclusión luego de que el actor pase por varios estudios. “El doctor pidió una resonancia magnética y un estudio PET (tomografía de emisión de positrones técnica no invasiva, para tomar imágenes del organismo del paciente), y el resultado fue terrible: tenía un tumor cancerígeno en el tubo digestivo”, señala la fuente.

El conductor de “En familia con Chabelo” se habría sometido a quimioterapias, pero el diagnóstico es poco alentador. Al parecer, en 2020 López fue operado para retirarle el tumor.

“Ahora el cáncer está esparcido en varios órganos del cuerpo, ¡ya no hay esperanza, lo desahuciaron!; se escucha muy fuerte, pero no hay nada que hacer, solo un milagro podría salvarlo. Ha sido un hombre muy fuerte, un guerrero, y su carácter fuerte le ha ayudado, pero lamentablemente aunado a eso, tiene otros padecimientos que traen muy triste a la familia”, sostuvo la persona cercana al artista.

“Chabelo” se habría despedido de su amigo

La fuente de TVNotas también mencionó que “Chabelo” viajó a hasta Querétaro para despedirse de su mejor amigo, el exabogado Juan José Torreslanda, de 80 años.

“Juan José, perdón por llegar sin avisar, pero me vine a despedir; estoy triste, tengo cáncer, no hay cura, y antes de caer en cama y no poderme levantar, te vine a ver; pero por favor, no quiero que nadie se entere”, señala la revista mexicana.