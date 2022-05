Ivy Queen, la cantante pionera del reggaetón, sorprendió a sus seguidores de redes sociales con reveladora noticia sobre su estado de salud. La autora de “Yo quiero bailar” compartió detalles de una situación personal que la aqueja y dejó un mensaje que retrata su condición actual.

Este 30 de mayo, Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre real de la cantante, posteó un clip de video en su plataforma de TikTok, en cual mostró cómo viene luchando contra su enfermedad.

Ivy Queen no se rinde

Pese a que no reveló cuál es el nombre del problema de salud que enfrenta, en el archivo audiovisual que colgó se pudo evidenciar que la artista se encontraba en una sala de hospital portando pañuelos en la cabeza y moretones en su espalda y en su pecho.

“De esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, dice la cantante en la locución en off de su video.

Asimismo, Ivy realizó un peculiar pedido a sus seguidores. “Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, finalizó.

Su ausencia en redes

Una de las últimas ocasiones en que compartió contenido en sus plataformas sociales fue la vez que estrenó su sencillo “Pa´mí” junto al cantante Peter Nieto, a principios de este mes.

A la fecha, la cantautora de origen puertorriqueño continuará tratando su padecimiento en compañía de los que ama. Su esposo, el coreógafo Xavier Sánchez, colgó una fotografía en redes, en la que aparece recogiendo frutas de un árbol.

“Entregándote vitamina C, mi corazón. La vitamina más importante para la sanación”, reza la descripción de su post.