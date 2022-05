Mod Sun le dedica romántico mensaje a Avril Lavigne: “Si encuentras a tu alma gemela, atesórala”

La ícono del rock Avril Lavigne está enamorada del rapero Mod Sun, con quien se comprometió en una romántica cita frente a la Torre Eiffel en marzo del 2022. Desde que se oficializó su romance, el intérprete no ha dejado de dedicarle románticos mensajes. Ahora, en esta última publicación, no solo expresa su amor, sino que le agradece por haber confiado en su trabajo y por ayudarlo a crecer como artista.

“Esta es la verdad, si tienes la suerte de encontrar a tu alma gemela en este mundo, atesórala todos los días con todo tu corazón. Acabo de terminar mi primera gira actuando en un estadio... pero la mejor parte fue que pude compartir esa experiencia con el amor de mi vida”, se lee en un comienzo en su publicación de Instagram.

Luego, recordó sus inicios en la industria. “Si me has estado siguiendo durante mucho tiempo, sabes que he estado de gira durante la mayor parte de mi existencia, desde tocar en salas vacías hasta 10.000 personas... todo es parte de esta loca historia que tengo la suerte de decir. Quiero darle las gracias a Avril por invitarme a abrir el espectáculo todas las noches ”, escribió.

Mod Sun agradece a Avril Lavigne por haber confiado en su trabajo. Foto: Mod Sun/Instagram

¿Quién es Mod Sun?

El rapero, que logró conquistar a una de las artistas más grandes de los 2000, se llama Derek Ryan Smith, mejor conocido como Mod Sun. Su pasión por la música comenzó en la infancia y su carrera artística empezó a formarse cuando fue el baterista de la banda de punk Four Letter Lie en 2004. Cinco años más tarde, migró a Scary kids.

Estaba decidido a consolidarse como solista. Empezó a ganar notoriedad en 2010 al crear el disco “Look up”, que terminó siendo un éxito en los charts de Billboard Top Heatseekers. En el ámbito de su vida amorosa, estuvo relacionado con la actriz Bella Thorne, pero fue con la intérprete de “Complicated” con quien hizo clic.

Sin embargo, el artista originario de Minnesota ha pasado por momentos difíciles al revelar que ha tenido problemas de adicción con diferentes sustancias. “Hoy cumplo tres años limpio de drogas + alcohol. Si no hubiera tomado esa decisión, es muy probable que no estaría aquí en este momento... No puedo imaginar perderme todos estos increíbles regalos que la vida me sigue dando. ¿Es difícil? ¡SÍ! ¿Lo extraño? Mentiría si dijera que no… pero ese es el punto, esta es mi pelea”, escribió en su Instagram en mayo de este año.

"Todos tenemos una historia que contar, esta es solo una parte de la mía", dijo Mod Sun. Foto: Mod Sun/Instagram

Avril Lavigne no tenía planeado iniciar una nueva relación

En una entrevista con la revista People, la misma Avril Lavigne explicó que desde el primer momento en que vio a Mod Sun sintió una conexión muy fuerte. “Estaba saliendo de una gran relación y, por primera vez en mi vida, pensé que probablemente debería estar soltera”.

Mod Sun y Avril Lavgine se comprometieron en París, Francia. Foto: Mod Sun/Instagram