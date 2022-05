Marc Anthony y Dayanara Torres se casaron en el 2000 y fueron una de las parejas más queridas en América Latina. Ambos estuvieron juntos por cuatro años; no obstante, en 2004 se separaron por una presunta infidelidad del salsero. Tuvieron dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz Torres. El primero nació en febrero de 2001. En tanto, el segundo en agosto de 2003. Cristian, el mayor de los hermanos, posee un gran talento en el campo artístico.

El muchacho está causando revuelo en redes sociales, donde recientemente compartió su última ilustración. “¡Finalmente de vuelta a hacer arte digital con una pieza de Reed Richards!”, escribió.

Los internautas se quedaron asombrados con el trabajo de Cristian Muñiz Torres. En esa línea, no dudaron en alentarlo para que siga adelante con su arte.

Hijo de Marc Anthony demuestra su talento por redes sociales. Foto: Christian Muñiz Torres/Instagram

Dayana Torres se muestra orgullosa de su hijo

El hijo de Marc Anthony sin duda alguna tiene el talento artístico en sus venas. En esa línea, su madre no dudó en reconocer la gran capacidad de su hijo. “Bravo, Papito... Love it! Freaking amazing, proud (me encanta, increíblemente asombroso, estoy orgullosa)”, señaló la modelo.

Cristian ha demostrado que es fanático de la cinematografía de Star Wars, la saga de George Lucas, y de los superhéroes de Marvel.

Dayanara Torres aplaude el gran talento de su hijo. Foto: Christian Muñiz Torres/Instagram

¿Por qué se acabó la relación de Marc Anthony y Dayana Torres?

Pese a mostrarse felices en cámaras, el matrimonio inició su proceso de separación con demandas de pensiones y fuertes conflictos entre ambas partes. Dayanara Torres llegó a decir que, cuando estuvo con Marc Anthony, la pasó mal. En esa línea, consideró el tiempo compartido con el intérprete como el peor momento de su vida.

Por otra parte, el cantante de salsa siempre evitó hablar sobre su ruptura con la ex reina de belleza. Es más, luego de separarse, contrajo matrimonio con la famosa actriz Jennifer López.