Sebastián Yatra afirma que Camilo no está enamorado de Evaluna ni Rauw de Rosalía

Encendió todo. No cabe duda de que Camilo con Evaluna y Rauw Alejandro con Rosalía son dos de las parejas más mediáticas de la escena musical actualmente. Por eso, todos se sorprendieron cuando Sebastián Yatra aseguró que todo se trataría de una mentira.

El intérprete de “Chica ideal” se encontraba cenando con Susana Giménez y con el resto de su equipo cuando una supuesta cámara oculta habría grabado las polémicas declaraciones del colombiano.

¿Por qué Sebastián Yatra dijo que Camilo no está enamorado de Evaluna ni Rauw de Rosalía?

Durante el intercambio con la argentina, Yatra estaba tomando un vino cuando Giménez le pregunta si es cierto lo que acababa de decir -esa parte de la conversación no se tiene registrada- y el cantante de “Dos Oruguitas” responde sonriente que sí.

“¿Es cierto lo que me dijiste?”, dice la presentadora. En tanto, Yatra contesta: “Sí... Ni Camilo ni Rauw están enamorados”.

“Yo no lo puedo creer”, se asombra la argentina. Por su parte el intérprete dice lo siguiente: “Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión”.

¿Cuál fue la respuesta de Rauw Alejandro a la afirmación de Sebastián Yatra?

Luego de que las declaraciones del colombiano se virilizaran, Rauw Alejandro publicó en su cuenta de Twitter un par de emojis riéndose. Muchos usuarios pensaron que se estaba burlando de Yatra, mientras que otros internautas aseguraron que se trataba de una broma interna entre los artistas.

Sebastián Yatra se manifiesta sobre sus afirmaciones