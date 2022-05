¡Lo dijo todo! Para Will Smith, lo ocurrido en la última edición de los Premios Óscar ha marcado un antes y un después en su carrera artística. Tras golpear a Chris Rock en plena ceremonia y justificarlo como si se tratara de un “acto de defensa” a su esposa Jada Pinkett, el actor se animó a revelar que y a había tenido una premonición sobre este terrible hecho durante un “viaje” de ayahuasca que había realizado en Perú años atrás.

Will Smith perdía a su familia en alucinación con ayahuasca

Will Smith habló con el conductor David Letterman en su conocido programa de entrevistas “My next guest needs no introduction”. El protagonista de “Soy Leyenda” le contó al conductor que había realizado 14 “viajes” en total con ayahuasca en Perú, durante un par de años. Tras llamarla “una experiencia infernal”, el actor contó los detalles de una de sus visiones más intensas:

“Empecé a ver que todo mi dinero se iba volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo. Este es mi miedo, y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar. (...) Escucho una voz que dice: ‘Esto es lo que es, esto es lo que es la vida’. Y yo dije: ‘Oh, m..., y escucho a Willow gritar: ‘Papá, ayúdame, papi, ¿cómo es que no me ayudas?’ Y yo estoy como, ‘No te veo, cariño’”.

¿Cuál fue el aprendizaje de Will Smith tras consumir ayahuasca?

Más adelante, Will Smith le dijo a David Letterman que, si bien ya “superó la fuerte experiencia provocada por el ayahuasca”, esas circunstancias le han dejado una gran lección sobre estar más presente en cada cosa que hace.

“Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera y llegué al punto en que me calmé. La voz todavía está. Todavía escucho a Willow gritar, mi dinero sigue volando, pero estoy totalmente tranquilo, a pesar de que hay un infierno en mi mente. Me di cuenta de que puedo manejar cualquier cosa que suceda en mi vida. Puedo manejar a cualquier persona que pierda, puedo manejar cualquier cosa que salga mal en mi vida, puedo manejar cualquier cosa en mi matrimonio. Puedo manejar cualquier cosa que esta vida tenga para ofrecer. Eso es parte del entrenamiento psicológico que ocurre en la ayahuasca”, comentó el artista.